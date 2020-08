A Justiça do Espírito Santo ordenou que Google, Facebook e Twitter removam publicações com informações sobre a menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada pelo tio. Durante o final de semana, o caso gerou indignação depois que informações pessoais sobre a menina e sobre onde ela iria realizar um aborto autorizado pela Justiça foram divulgadas na internet.

A decisão de remover o conteúdo foi dada pelo juiz plantonista da 5ª região do Espírito Santo, Samuel Miranda Gonçalves Soares, e veio após a Defensoria Pública do Espírito Santo protocolar ação civil pública que indicava links que considerava conter informações que colocavam em risco a vida da menina e de seus familiares. No domingo, a família dela e funcionários de um hospital em Pernambuco foram hostilizados por manifestantes contrários ao aborto.

O Facebook afirmou que removeu o conteúdo solicitado pela Justiça. “O vídeo em questão foi removido por violar nossas políticas ao promover potenciais danos a pessoas no mundo offline de forma coordenada”, disse a empresa em nota.

Em nota, o Twitter afirmou que “tem regras que determinam os comportamentos e conteúdos permitidos na plataforma, e violações a essas regras estão sujeitas às medidas cabíveis” e disse que não comenta casos específicos. “O Twitter coopera com as autoridades competentes em observância à legislação brasileira. Essa postura decorre do compromisso com as leis locais e o respeito às ordens e requisições que nos são destinadas”.

Já o Google, que detém o YouTube, afirmou que conteúdos publicados na plataforma de vídeos precisam seguir diretrizes de comunidade, o que inclui medidas de proteção ao bem-estar emocional e físico de menores de idade. “Contamos com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito e agimos rapidamente sobre aqueles que estão em desacordo com nossas políticas”, afirmou a empresa, que disse que também não comenta casos específicos.