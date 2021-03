Por que a imagem de uma flor na Wikipedia teve mais de 100 milhões de acessos por dia?

Symphyotrichum novi-belgii. Este é o nome científico da flor cuja imagem na Wikipedia teve 90 milhões de acessos nesta semana. Segundo o diretor de aprendizagem de máquina da companhia, Christian Albon, cerca de 20% dos acessos nos servidores da Wikipedia vinham essa imagem.

Segundo o site Pageviews.Toolforge página chegou a registrar 174 milhões de acessos em um único dia no começo desta semana. O motivo? Por enquanto, ninguém descobriu.

O site Motherboard reporta que o aumento de acessos à imagem começou em julho 2020 e vem de servidores em Singapura. Na mesma época, o TikTok foi banido da Índia. Em agosto, a imagem já recebia mais de 75 milhões de acessos por dia.

