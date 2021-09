Nubank anuncia função que permitirá mais de um cartão virtual por cliente

O Nubank anuncia nesta quarta-feira, 22, uma novidade que deve trazer mais segurança aos clientes do banco: a possibilidade de ter mais de um cartão virtual ativo.

Atualmente, os clientes do banco têm acesso a apenas um cartão de crédito virtual, que é utilizado para compras online. Com a possibilidade de mais de um cartão desse tipo, o banco permite a organização dos cartões em diferentes tipos de categorias, lojas e outros critérios.

Além disso, será possível criar um cartão virtual para compras únicas, sem comprometer o funcionamento de contas recorrentes, como assinaturas de serviço de streaming, jornais, delivery ou apps de transporte. Nesse caso, se o cartão utilizado para uma compra única for comprometido em um vazamento, o restante da vida financeira ficaria resguardada.

Os cartões virtuais compartilham o mesmo limite de crédito do cartão físico e todas as compras são adicionadas à mesma fatura. Para criar novos cartões virtuais é preciso acessar a área "meus cartões", em seguida clicar em "criar cartão virtual". Os cartões virtuais podem também ser deletados pelo app do banco.

Outros bancos já contam com a possibilidade de múltiplos cartões e alguns têm códigos verificadores que mudam conforme a solicitação de uso, garantindo que, mesmo que aconteça um vazamento, o cartão teria menos chance de ser utilizado por criminosos.

De acordo com o Nubank, a função de cartões virtuais múltiplos começa a ser disponibilizada hoje e estará disponível de maneira gradativa a todos os clientes.