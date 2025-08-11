Ex-pesquisador da OpenAI de 23 anos levanta US$ 1,5 bilhão para fundo focado em IA

Leopold Aschenbrenner, ex-pesquisador da OpenAI, fundou a Situational Awareness, fundo de hedge com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, que já administra mais de US$ 1,5 bilhão, de acordo com o The Wall Street Journal.

Aos 23 anos e sem experiência prévia no mercado financeiro, ele atraiu grandes investidores para uma estratégia direcionada a ações e startups beneficiadas pelo avanço da inteligência artificial.

A empresa, que o jovem descreve como um “grupo de especialistas em IA”, aposta em companhias de semicondutores, infraestrutura e energia, além de participações em startups como a Anthropic.

No primeiro semestre de 2025, o fundo registrou retorno de 47% após taxas, superando amplamente o desempenho do S&P 500 no mesmo período.

Investidores e expansão do setor

Entre os apoiadores do projeto estão Patrick e John Collison, fundadores bilionários da Stripe, além de executivos e investidores ligados à tecnologia. O diretor de pesquisa é Carl Shulman, ex-colaborador do hedge fund macro de Peter Thiel.

Outros gestores seguem a mesma tendência. A Value Aligned Research Advisors (VAR), fundada em março por Ben Hoskin e David Field, já soma US$ 1 bilhão em ativos ligados a IA e outros US$ 2 bilhões em estratégias relacionadas. Entre os investidores da VAR está a fundação filantrópica de Dustin Moskovitz, cofundador do Facebook.

Grandes gestoras também ampliam presença nesse ecossistema. A Point72 Asset Management, de Steve Cohen, lançou o Turion, fundo de IA que ultrapassou US$ 2 bilhões em ativos e acumula alta de cerca de 11% no ano até julho.