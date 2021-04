Novas versões do Fiat 500 têm a cara do Google – e isso foi proposital

Fiat e Google se uniram para lançar novas versões para um dos veículos mais icônicos da fabricante italiana: o 500 (leia-se “Cinquecento”). O automóvel ganhou três novos modelos: 500, 500X crossover e 500L MPV e todas são recheadas de atributos e logomarcas da gigante de tecnologia. E, desta vez, as novidades não ficam apenas no tradicional painel multimídia.

O novo veículo exibe as cores e a logomarca do Google – mais especificamente o mote “Hey Google” (usado para ativar o comando de voz Google Assistente) – em diferentes áreas do carro: seja no estofamento dos assentos e até na roda dianteira. É a primeira vez que uma empresa de tecnologia expõe sua marca de forma tão visível no interior de um automóvel.

Em comunicado à imprensa, a montadora italiana informou que os veículos demonstram "onde a tecnologia do Google encontra o ‘coolness’ e ofertam "a combinação perfeita de design icônico, frescor e ‘coolness’". Esta palavra destacada duas vezes – e tão enfatizada – se traduz livremente para algo que seria atrativo ou impressionante do ponto de vista estético.

1. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 1 /8 (Fiat/Divulgação)

2. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 2 /8 (Fiat/Divulgação)

3. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 3 /8 (Fiat/Divulgação)

4. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 4 /8 (Fiat/Divulgação)

5. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 5 /8 (Fiat/Divulgação)

6. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 6 /8 (Fiat/Divulgação)

7. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 7 /8 (Fiat/Divulgação)

8. Novas versões do Fiat 500 zoom_out_map 8/8 (Fiat/Divulgação)

E a tecnologia?

No ponto que pode interessar quem espera um veículo mais conectado, os novos 500 contam com telas touchscreen de 7 polegadas e munidas com o assistente de voz da companhia de Mountain View e integradas ao serviço de assistência pós-venda Mopar para a resolução de eventuais problemas com o automóvel.

As empresas também informaram que alguns aspectos do veículo poderão ser controlados de forma remota, com o uso do smartphone ou do Google Nest Hub. Será possível, por exemplo, verificar o nível de combustível, checar se o carro está trancado, acender luzes de emergência e até encontrar os postos de combustível mais próximos.

-

Para usufruir de todas essas funcionalidades, a Fiat e o Google darão alguns “brindes” para quem adquirir uma das três novas versões do 500. As empresas ainda não confirmaram, mas a consultoria Motoring Research aponta que os novos proprietários devem ganhar kits com Google Hub. Uma mala e um chaveiro, também com a logomarca da empresa de tecnologia, devem vir junto.

Quanto custa?

De acordo com o que foi divulgado pela Fiat, o novo automóvel chega inicialmente para 10 países europeus: Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Itália, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda e Polônia. A companhia ainda não divulgou preços, mas a AutoExpress informa que o veículo vai custar entre 16.005 e 18.655 libras – algo próximo de 126.000 e 147.450 reais na conversão direta).