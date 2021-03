Nova versão do Chrome melhora desempenho de Mac e Windows

O Google deu detalhes sobre a mais recente versão do navegador Google Chrome, lançada no início do mês.

A empresa afirmou que a atualização melhorou a gestão de recursos do Chrome, usando menos a capacidade do computador, abrindo mais rápido e com uma sensação de resposta melhor. De acordo com a empresa, mudanças podem ser sentidas no Windows, macOS e Android — sem menção ao desempenho ou melhora no iOS, sistema dos iPhones.

Os benefícios variam dependendo do sistema. Nos Macs, o navegador está conseguindo usar até 8% menos memória ao relegar as abas ao plano de fundo. Segundo o Google, as melhoras permitem que os Macs melhorem a gestão de energia e o resfriamento dos computadores.

No Windows e no Android, o browser está usando um sistema de alocação de memória melhor para reduzir consumo de memória RAM e aumentar o tempo de resposta do navegador. Usuários do Windows estão sentindo melhora na memória de até 22% no processamento do navegador. No Android, o uso de memória caiu 5%, com abertura do navegador 7,5% mais rápida.