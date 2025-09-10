Nintendo Switch recebe indenização de US$ 2 milhões de site que vendia consoles piratas

A Justiça dos Estados Unidos determinou que Ryan Daley, dono do site Modded Hardware, pague US$ 2 milhões à Nintendo e interrompa a venda dos consoles Switch modificados. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital de Washington, em processo movido pela empresa contra a pirataria de seus dispositivos.

A Nintendo acusou Daley de vender dispositivos que permitem executar cópias não autorizadas de jogos. Segundo a empresa, os modchips (microchip adicionado a equipamentos eletrônicos) e cartuchos flash Mig (desenvolvido especificamente para o Nintendo Switch) viabilizavam a distribuição e reprodução em grande escala de títulos piratas, resultando em prejuízos significativos.

Daley negou irregularidades e optou por se defender sem advogado.

Medidas judiciais

O juiz determinou a suspensão imediata da venda e do uso de equipamentos que contornam as proteções do Switch. Também foi ordenada a apreensão, confisco ou destruição de todos os dispositivos que possam infringir direitos autorais, com o intuito em impedir a continuidade da pirataria.

A ação se soma a outras iniciativas da Nintendo para proteger sua propriedade intelectual. Entre elas, o bloqueio de serviços online em consoles Switch 2 que utilizam cartuchos Mig e o encerramento de emuladores como Yuzu e Ryujinx, medidas direcionadas reduzir o uso de jogos piratas.