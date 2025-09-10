Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Nintendo Switch recebe indenização de US$ 2 milhões de site que vendia consoles piratas

Decisão exige apreensão de equipamentos que violam direitos autorais da Nintendo

NEW YORK, NY - MARCH 3: A person dressed as the Nintendo character Mario waves at a pop-up Nintendo venue in Madison Square Park, March 3, 2017 in New York City. The Nintendo Switch console goes on sale today and retails for 300 dollars. (Photo by Drew Angerer/Getty Images) (Drew Angerer/Getty Images)

NEW YORK, NY - MARCH 3: A person dressed as the Nintendo character Mario waves at a pop-up Nintendo venue in Madison Square Park, March 3, 2017 in New York City. The Nintendo Switch console goes on sale today and retails for 300 dollars. (Photo by Drew Angerer/Getty Images) (Drew Angerer/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 06h07.

A Justiça dos Estados Unidos determinou que Ryan Daley, dono do site Modded Hardware, pague US$ 2 milhões à Nintendo e interrompa a venda dos consoles Switch modificados. A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital de Washington, em processo movido pela empresa contra a pirataria de seus dispositivos.

A Nintendo acusou Daley de vender dispositivos que permitem executar cópias não autorizadas de jogos. Segundo a empresa, os modchips (microchip adicionado a equipamentos eletrônicos) e cartuchos flash Mig (desenvolvido especificamente para o Nintendo Switch) viabilizavam a distribuição e reprodução em grande escala de títulos piratas, resultando em prejuízos significativos.

Daley negou irregularidades e optou por se defender sem advogado.

Medidas judiciais

O juiz determinou a suspensão imediata da venda e do uso de equipamentos que contornam as proteções do Switch. Também foi ordenada a apreensão, confisco ou destruição de todos os dispositivos que possam infringir direitos autorais, com o intuito em impedir a continuidade da pirataria.

A ação se soma a outras iniciativas da Nintendo para proteger sua propriedade intelectual. Entre elas, o bloqueio de serviços online em consoles Switch 2 que utilizam cartuchos Mig e o encerramento de emuladores como Yuzu e Ryujinx, medidas direcionadas reduzir o uso de jogos piratas.

Acompanhe tudo sobre:NintendoProcessos judiciaisEstados Unidos (EUA)

Mais de Tecnologia

Novo alvo? Tesla anuncia linha de baterias para recuperar terreno no setor de energia

Intel anuncia mudanças na liderança em meio à reestruturação

iPhone 17 Pro e Pro Max: conheça as novidades dos smartphones mais potentes da Apple

iPhone Air é lançado como o smartphone mais fino da Apple; saiba os preços no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Como a Palantir tenta se destacar em IA enquanto concorrentes enfrentam dificuldades

Tecnologia

Novo alvo? Tesla anuncia linha de baterias para recuperar terreno no setor de energia

Mundo

Após primeiro-ministro renunciar, o que esperar da sucessão no Japão — para a política e a economia?

Negócios

Startup que nasceu no Sírio-Libanês recebe investimento de gigante da saúde