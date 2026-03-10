Motorola Edge 70 chega com design ultrafino e tenta saltar na pirâmide dos smartphones

A Motorola chega ao novo ciclo de smartphones com um desafio que vai além de lançar mais aparelhos. A empresa precisa equilibrar duas narrativas diferentes ao mesmo tempo: defender sua posição como vice-líder no mercado brasileiro, onde disputa espaço sobretudo no intermediário, e avançar em uma ambição mais recente, ser levada a sério no segmento premium, território dominado por Apple e Samsung.

O lançamento da linha Edge 70, que inclui o Edge 70, o Edge 70 Fusion e uma versão Fusion Plus, parece desenhado justamente para esse equilíbrio. Os aparelhos trazem avanços técnicos relevantes, mas sem romper completamente a lógica de preço intermediário-premium que a Motorola vem adotando nos últimos anos. O Edge 70, com preço sugerido de R$ 4.499, tenta se posicionar como vitrine tecnológica da marca.

A reportagem ainda não teve contato com o aparelho, mas seguindo a ficha técnica, o destaque mais visível está no design: com 5,99 mm de espessura, o aparelho entra na disputa pela categoria de smartphones ultrafinos, um território que recentemente voltou a chamar atenção da indústria com lançamentos como o Galaxy S25 Edge e o iPhone Air. Em um mercado em que muitos aparelhos já se parecem, estética e ergonomia voltam a ser diferenciais estratégicos.

Outro foco está na fotografia. O Edge 70 aposta em um conjunto de três câmeras de 50 MP, incluindo sensor principal, ultrawide e câmera frontal. A decisão não é apenas técnica: é também narrativa. Nos últimos anos, a disputa entre fabricantes se deslocou da corrida por desempenho bruto para áreas mais perceptíveis ao usuário, como câmera, tela e design.

A escolha do Snapdragon 7 Gen 4 reforça esse posicionamento. O chip não disputa diretamente o topo de performance com os processadores mais avançados da Qualcomm, mas oferece potência suficiente para a maioria das aplicações, mantendo o aparelho em uma faixa de preço mais competitiva. É uma estratégia que se repete em várias gerações da Motorola: entregar características premium sem necessariamente pagar o custo completo de um flagship.

A empresa complementa esse pacote com bateria de 4.800 mAh com tecnologia de silício-carbono, tela P-OLED de 120 Hz e pico de brilho elevado. Ao lado dele, o Edge 70 Fusion, vendido a partir de R$ 2.999, cumpre o papel tradicional da linha: ampliar o alcance do portfólio. Com hardware um pouco mais modesto, chip Snapdragon 7s Gen 3, menos RAM e câmeras secundárias simplificadas, o aparelho preserva parte da experiência visual do modelo principal, mas com custos menores. Trata-se de um movimento clássico de “escada de produto”: atrair consumidores que querem algo próximo do premium sem pagar o preço completo.

O plano da Motorola para o Brasil

Essa estratégia é particularmente relevante no Brasil. O país se tornou um dos mercados mais importantes para a Motorola dentro da estrutura da Lenovo, com participação que gira em torno de 23% do mercado, atrás apenas da Samsung. Globalmente, a marca opera em um patamar muito menor, com algo entre 3% e 5% de participação, o que a coloca no pelotão intermediário da indústria.

Essa discrepância ajuda a explicar por que o Brasil aparece com tanta frequência nas campanhas e nos lançamentos da empresa. Aqui, a Motorola consegue algo que poucas marcas mantêm há tanto tempo: relevância consistente no grande volume de vendas, sustentada principalmente pela família Moto G, que ultrapassou 200 milhões de unidades vendidas no mundo.

Mas esse mesmo sucesso cria uma armadilha estratégica. Uma marca muito associada ao custo-benefício pode encontrar dificuldades quando tenta migrar para o topo da pirâmide. É por isso que a Motorola tem investido nos últimos anos em duas frentes paralelas: dobráveis da linha Razr para disputar atenção no segmento premium e a linha Edge como intermediário sofisticado.

O Edge 70 parece reforçar essa segunda via. Em vez de competir diretamente com os flagships mais caros do mercado, a Motorola busca ocupar o espaço entre o intermediário avançado e o premium acessível, um território onde muitos consumidores começam a subir de categoria sem necessariamente querer pagar os preços de um iPhone ou de um Galaxy topo de linha.

Essa estratégia também responde à pressão crescente de fabricantes chinesas, que avançam rapidamente no Brasil com aparelhos competitivos em preço e especificações. Marcas como Xiaomi e Realme têm usado exatamente o argumento de alto desempenho por preço reduzido para disputar o público que tradicionalmente escolhia Motorola.

Nesse contexto, investir em design, fotografia e experiência de uso pode ser uma forma de reposicionar a marca sem abandonar sua base. Não é uma tentativa de virar Apple da noite para o dia, mas de ampliar o alcance da marca para consumidores que começam a considerar aparelhos mais caros.

Se essa estratégia funcionar, a Motorola pode manter sua posição confortável no Brasil enquanto tenta ganhar relevância em segmentos de maior valor agregado. Caso contrário, corre o risco de ficar espremida entre dois extremos: Samsung dominando escala e Apple solidificada no que significa premium.