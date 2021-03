MeuRival: mulheres denunciam machismo no futebol com a hashtag; veja tuítes

Hoje (8), no Dia Internacional da Mulher, milhares de usuárias brasileiras estão usando a hashtag "#MeuRival" no Twitter para compartilhar comentários e atitudes machistas presenciadas por elas dentro e fora das redes.

A grande maioria dos tuítes são relacionadas ao futebol, nos quais jornalistas esportivas e fãs do esporte denunciam desde comentários sobre falta de conhecimento até casos de assédio. No momento da publicação desta matéria, a hashtag já alcançava quase 2.000 tuítes em poucas horas.

Veja alguns tuítes:

A jogadora do Corinthians, Tamires Dias, fez uma publicação acerca do preconceito que ela enfrenta como atleta e mãe.

#MeuRival questiona o futebol feminino e o fato de ser atleta e mãe — Tamires Dias (@tata_dias10) March 8, 2021

O Museu do Futebol e a jornalista esportiva Olga Bagatini aproveitaram a hashtag para relembrar o machismo enfrentado por atletas em momentos passados.

#MeuRival me proibiu de jogar bola entre 1941 e 1979. Era lei. — Museu do Futebol (@museudofutebol) March 8, 2021

#MeuRival são os dirigentes que em 2001 proibiram jogadoras de cabelo curto de disputarem o Paulistão Feminino. Também estava no regulamento que a prioridade para recrutar as atletas deveria ser beleza e sensualidade a fim de "atrair o público masculino". — Olga Bagatini (@OlgaBagatini) March 8, 2021

Mais jornalistas esportivas também se posicionaram sobre o machismo enfrentado em redações e afora.

#meurival questionou como eu “virei” comentarista se ele n me conhecia de nenhum lugar antes, não era ex jogadora e ainda me mandou “virou marmita de algum chefe”. Eu tinha pelo menos seis anos como repórter de rádio, mas ele só descobriu o futebol em 2019, na minha 1a temporada. — Ana Thaís (@anathaismatos) March 8, 2021

#MeuRival me elogia criticando outras mulheres. E elogia outras mulheres me criticando. Tenta promover rivalidade e competição como mecanismo de defesa, mas ainda não percebeu que estamos cada vez mais juntas no corre. ❤️🙌🏻 — Amanda Kestelman (@amanda_kest) March 8, 2021

#MeuRival acha que me chamar de linda ou destacar algo da minha aparência é um elogio ao meu trabalho e à minha competência. — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) March 8, 2021

#MeuRival me vê no ar e se acha no direito de falar sobre minha aparência, questiona como “cheguei tão nova no ar” e ainda se considera o dono do futebol, como se só ele (ou homens) vivessem o esporte desde criança — Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) March 8, 2021

Algumas fãs do esporte também relataram experiências negativas ao serem descredibilizadas.

#MeuRival sempre diz que eu não sou torcedora de verdade e me faz explicar como funciona regras simples de futebol na tentativa de me diminuir — gab ✠ (@crvg_gabys) March 8, 2021

#MeuRival já pediu para falar 3 nomes de jogadores do meu time para “provar” que eu sabia de futebol — Laura Marcello (@llmarcello_) March 8, 2021

#MeuRival acredita que eu tenho que ter a escalação da seleção de 50 na ponta da língua para provar que eu gosto de futebol. — Jordana (@Jordaanaaraujo) March 8, 2021

*Mais tuítes podem ser adicionadas ao decorrer do dia.