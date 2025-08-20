Bunge desvia embarque de soja para evitar rejeição da China

A Bunge Global desviou um embarque de farelo de soja argentino que tinha como destino a China e o redirecionou ao Sudeste Asiático, diante do risco de a carga não atender aos padrões de qualidade exigidos por Pequim, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

O navio Nordtajo deixou a Argentina no fim de julho com destino inicial ao porto de Nansha, na província chinesa de Guangzhou. Dados de rastreamento mostram, porém, que a embarcação passou a ter como destino Singapura, um ponto estratégico para rotas tanto à China quanto ao Sudeste Asiático.

A mudança é incomum, já que raramente um navio tem sua rota alterada após a partida, e ganha relevância porque a China costuma importar soja em grão para processar internamente em farelo e óleo, em vez de adquirir o produto já industrializado.

Diversificação de fornecedores

Fontes indicaram que a China deve receber outro embarque da Argentina em data futura, mas não há detalhes sobre a operação.

O episódio ocorre em meio ao recente acordo que abriu espaço para o farelo argentino no mercado chinês, num movimento de diversificação de fornecedores diante da disputa comercial com os Estados Unidos.

Neste ano, a China autorizou embarques do produto em caráter experimental, após ter liberado oficialmente a entrada do farelo de soja argentino há cerca de seis anos.