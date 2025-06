iOS 26, tradução ao vivo e IA para treino: as principais novidades da Apple no WWDC 2025

Durante a abertura do Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, a Apple apresentou diversas atualizações, com ênfase no design de seus sistemas operacionais e novos recursos de inteligência artificial (IA).

No entanto, a empresa não trouxe grandes inovações no campo da IA, ficando aquém das expectativas dos investidores. O foco principal foi no aprimoramento de seus sistemas operacionais e na criação de novas funcionalidades para melhorar a experiência do usuário, mas sem grandes surpresas.

Novidade no design: Liquid Glass

Uma das maiores mudanças apresentadas pela Apple foi no design de seus sistemas operacionais. Agora, todos os sistemas operacionais — iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS — terão o novo design chamado Liquid Glass.

Esse novo estilo traz maior transparência para botões, controles de mídia, switches e menus em várias interfaces. O exemplo mais visível disso é o bloqueio de tela no iPhone, que agora mostrará informações como data e hora com um efeito translúcido, permitindo que o fundo da tela seja visto ao redor das informações.

Além disso, a Apple investiu em um layout mais fluido, onde elementos da interface podem ser mais dinâmicos e reativos ao toque e ao movimento do dispositivo. A empresa promete que esse novo design será uma característica marcante nas atualizações de todos os seus dispositivos, oferecendo uma aparência mais moderna e integrada.

Novos recursos para iPhone e iPad

O iOS 26 e o iPadOS 26 trouxeram algumas novidades importantes. O iOS 26, por exemplo, terá uma reformulação em alguns aplicativos principais:

Safari: o navegador agora ocupará toda a tela do dispositivo, proporcionando uma experiência mais imersiva. As páginas web serão ajustadas automaticamente para usar o máximo de espaço possível, facilitando a navegação. Câmera: o aplicativo da câmera agora será mais simples, com opções de foto e vídeo em destaque, enquanto outros modos, como Slow-Mo e Cinematic, podem ser acessados por um simples deslizar na barra de ferramentas. Aplicativo Telefone: o app foi repaginado para incorporar favoritos, recentes e mensagens de voz em uma única tela. No entanto, os controles de contatos e teclado permanecem na parte inferior da tela.

Mensagens: Novos recursos para interação

O aplicativo Mensagens também recebeu novos recursos que facilitam a comunicação:

Indicadores de digitação em chats de grupo, algo muito esperado pelos usuários de iPhone que agora poderão ver quando alguém está escrevendo em uma conversa de grupo.

Enquetes em grupos : agora é possível criar enquetes diretamente no chat de grupo para facilitar decisões, como escolher um local para sair ou fazer planos em grupo.

Sugestões automáticas de enquetes baseadas no conteúdo da conversa. Por exemplo, se alguém perguntar em uma conversa "Onde devemos ficar esse fim de semana?", o aplicativo pode sugerir uma enquete de opções de locais para o grupo votar.

Essas novidades tornam o aplicativo mais interativo e prático, embora por enquanto só funcionem em chats de iPhone (os chamados "blue-bubble").

Integração de tradução ao vivo

Uma das inovações mais interessantes no iOS 26 foi a introdução da tradução ao vivo, um recurso que coloca a Apple em competição direta com outras empresas que já oferecem algo semelhante, como o Google e a Samsung. O iPhone agora será capaz de:

Tradução ao vivo em chamadas de FaceTime : durante uma conversa de vídeo, as legendas traduzidas aparecerão na parte superior da tela em tempo real, facilitando a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

Tradução durante chamadas telefônicas: agora, as traduções de fala também poderão ser feitas ao vivo durante chamadas telefônicas, permitindo que os usuários se comuniquem em tempo real com falantes de outros idiomas.

Esses recursos são feitos diretamente no dispositivo, ou seja, as traduções são feitas localmente no iPhone, sem a necessidade de conexão com servidores externos, o que oferece maior privacidade.

Controle de chamadas e mensagens indesejadas

Em relação ao combate ao spam, um problema crescente nos smartphones modernos, o iOS 26 agora traz recursos de gerenciamento mais eficazes para chamadas e mensagens indesejadas:

Triagem automática de chamadas : quando você recebe uma ligação de um número desconhecido, o iPhone pode automaticamente atender à chamada e pedir ao interlocutor que se identifique e explique o motivo da ligação. Apenas depois disso a chamada é completada, e o resumo aparece na tela de bloqueio.

Mensagens filtradas: as mensagens de remetentes desconhecidos serão silenciadas automaticamente e enviadas para uma caixa de entrada separada. No entanto, mensagens urgentes, como códigos de verificação ou atualizações de listas de espera, ainda aparecerão em sua caixa de entrada principal.

Suporte à IA para treinamento e exercícios

No Apple Watch, um novo recurso de IA para treinamento foi anunciado: o Workout Buddy.

Com esse recurso, os usuários podem contar com um assistente de IA para ajudá-los durante seus exercícios. O assistente será treinado com base nos dados de voz dos treinadores da plataforma Fitness+ e histórico de treino do usuário, oferecendo conselhos personalizados, como dicas para melhorar o desempenho e atualizações sobre o ritmo, distância e frequência cardíaca.

Esse recurso visa tornar os treinos mais interativos e personalizados, ajudando os usuários a se manterem motivados e informados durante suas atividades físicas.

Apple e a inteligência artificial: avanços e desafios

Embora a Apple tenha revelado várias atualizações de IA durante o WWDC, o grande destaque da companhia foi a integração de IA em dispositivos específicos.

A Apple anunciou que permitirá aos desenvolvedores acessar seus modelos de IA para criar funcionalidades em aplicativos. Isso permitirá que as soluções de IA sejam mais eficazes e privadas, utilizando os poderosos processadores Apple que já estão presentes nos dispositivos, como o A16 Bionic.

Entretanto, a tão aguardada Siri, a assistente digital da Apple, ainda precisa de melhorias substanciais. Anunciada no ano passado com grandes expectativas, a assistente de IA da Apple continua em desenvolvimento, e o lançamento da versão aprimorada pode não ocorrer antes de 2026.

A Apple, apesar de suas inovações de design e IA, está atrás de empresas como Google, Microsoft e Amazon, que já estão investindo pesado em AI como serviço e infraestruturas de nuvem para otimizar seus modelos. Isso deixa a Apple em uma posição um pouco desafiadora, já que a empresa precisa de uma solução robusta para sua estratégia de IA, especialmente para competir com as ofertas de seus principais concorrentes.