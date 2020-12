iFood quer ensinar programação para jovens vulneráveis

Para ampliar iniciativas de diversidade, a empresa brasileira de delivery para restaurantes e supermercados iFood lança um curso de formação para jovens em comunidades vulneráveis. Ao todo, serão trinta vagas, disponibilizadas para jovens com mais de 18 anos e que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Chamado Vamo AI, o curso é fruto de uma parceria do app com a Resilia, instituição de ensino voltada para jovens sem conhecimento prévio em tecnologia possam seguir carreira na área. Cursos similares são oferecidos no mercado nacional com preços de até 15 mil reais.

A profissão mais valorizada na pandemia? Vire um “dev” com o curso de data science e Python da EXAME

Além de visar às comunidades vulneráveis, a companhia também vai contemplar a equidade de gênero e de raça no número de vagas ofercidas: a turma terá metade de seus estudantes formados por mulheres e, a outra metade, por pessoas negras. Até o momento, mais de 1.500 pessoas se inscreveram para o curso.

“A oportunidade do curso também foi estendida para os entregadores e entregadoras que utilizam o app do iFood. Até o momento temos mais de 170 parceiros inscritos no processo seletivo e esperamos que mais pessoas se interessem”, afirma à EXAME Gustavo Vitti, vice-presidente de recursos humanos no iFood.

A companhia afirma que o número reduzido de vagas está relacionado ao fato de que se trata de um projeto piloto, a ser aprimorado de acordo com os resultados obtidos.

Ainda assim, a meta das empresas é que, ao final do curso (que tem 234 horas e é feito de forma 100% online), os jovens possam ter uma base sólida para uma carreira em Inteligência Artificial. Os interessados devem se inscrever até essa sexta-feira (18) no site da empresa.