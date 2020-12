Puma questiona o que é “presente de menina” e incentiva elas no esporte

A marca de itens esportivos Puma faz no Brasil uma campanha de Natal que incentiva e apoia as mulheres na prática de esportes, seja para diversão, se manter ativa ou pensando em uma carreira profissional. Segundo a marca, a campanha Presente das Minas tem como objetivo é contribuir com a discussão de estereótipos existentes em presentes para meninas antes do Natal.

A ideia partiu de dois pontos: primeiro quando se procura por “presente de menina” em sites de busca na internet e os primeiros resultados apresentam um mundo cor-de-rosa que se multiplica nas lojas de brinquedo e e-commerces. Segundo quando se vê que, segundo o IBGE, no Brasil cerca de 68% das mulheres dizem nunca terem praticado esportes e, dos 32% que já praticaram, menos da metade participou de um esporte coletivo.

“Queremos ver cada vez mais meninas e mulheres inseridas no esporte, então criamos a campanha justamente para contribuir com a discussão e começar a mudar esses estereótipos que não têm mais espaço nas novas gerações”, disse Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil.

A campanha acontecerá nos sites de busca até o Natal, com termos como “brinquedo de menina” e “presente feminino”, entre outros, apresentando como resultados anúncios da Puma, direcionados ao site que falará mais sobre a campanha e com diversas opções de presentes. A campanha também estará presente nas redes sociais e poderá ser discutida com a hashtag #PresentedasMinas, com o apoio das embaixadoras da marca.

“Essa ação é mais do que um convite, é uma provocação para driblarmos os estereótipos e propormos uma mudança de pensamento”, disse Andrea Siqueira, diretora executiva da criação da BETC/Havas.