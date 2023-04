'Herança da Pandemia', Clubhouse vai demitir mais da metade dos funcionários

O Clubhouse, aplicativo de salas de bate-papo apenas por áudio que atraiu a participação de personalidades como Bill Gates e Elon Musk nos primeiros meses de 2021, anunciou a demissão de mais da metade de seus funcionários.

Segundo o site The Verge, os co-fundadores da empresa, Paul Davison e Rohan Seth, afirma que a reorganização é necessária para que a comunicação interna e as mudanças aconteçam de forma mais ágil e eficiente.

De acordo com Davison e Seth, a dificuldade de coordenação das equipes e a subutilização de funcionários criativos levaram à decisão.

Embora a empresa tenha levantado US$ 300 milhões em investimentos, com um valuation de US$ 4 bilhões, os co-fundadores acreditam que um time menor e mais focado em produtos ajudará a desenvolver mais rapidamente a próxima evolução da rede social.

Ainda não se sabe quantos funcionários serão afetados pela demissão.