Google faz parceria com CET do Rio de Janeiro para otimizar semáforos

O Google anunciou nesta quarta-feira uma parceria com a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) focada em melhoria da operação dos semáforos do Rio de Janeiro com o uso de ferramentas de inteligência artificial.

O Rio de Janeiro será a primeira cidade a aplicar resultados de estudo feito pela companhia em Israel, que teve por objetivo treinar modelos de inteligência artificial para "melhorar e coordenar o fluxo de trânsito nas cidades".

"Até agora, estamos observando uma redução de 10% a 20% no consumo de combustível e no tempo de atraso nos cruzamentos. Estamos animados em expandir esse piloto para o Rio de Janeiro e outras cidades”, disse o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, em comunicado à imprensa.

A empresa pretende combinar seus dados, que incluem os do serviço Maps com informações da CET-Rio para permitir que os semáforos da cidade operem com mais agilidade.

Segundo a companhia, o projeto no Rio de Janeiro deve começar a ser implementado nos próximos meses, afirmou a empresa, sem dar detalhes.

Apesar do Google não resolver críticas que pedem para a empresa parar de fornecer tecnologias a companhias petrolíferas ou financiar parlamentares que negam o aquecimento global, a empresa tem priorizado, pelo menos em público, questões de sustentabilidade.