Geely Star Wishes alcança 200 mil unidades vendidas e bate recorde no segmento elétrico

A Geely Galaxy New Energy informou, em 21 de maio, que o modelo elétrico compacto Star Wishes superou 200 mil unidades vendidas em pouco mais de 200 dias desde o lançamento. O veículo se tornou o carro 100% elétrico que mais rapidamente atingiu esse volume de vendas no mercado.

Segundo o site IT Home, a montadora produziu a 200.000ª unidade no dia 17 de maio. Lançado oficialmente em outubro de 2023, o Star Wishes chegou ao mercado com preço inicial de RMB 69.800. Desde então, o modelo quebrou uma série de recordes de entrega na categoria A0 de veículos elétricos compactos.

Em 16 dias, ultrapassou 10 mil unidades entregues; em 33 dias, chegou a 20 mil; no 49º dia, alcançou 30 mil; aos 65 dias, passou de 40 mil; e com 80 dias, atingiu 50 mil unidades entregues. Em 26 de fevereiro, a empresa havia alcançado a produção da 100.000ª unidade.

Especificações técnicas e versões do Geely Star Wishes

O Geely Star Wishes mede 4.135 mm de comprimento, 1.805 mm de largura e 1.570 mm de altura, com entre-eixos de 2.650 mm. O modelo oferece duas opções de motorização elétrica, de 58 kW ou 85 kW.

A bateria é fornecida pela CATL e possui capacidade de 30,12 kWh ou 40,16 kWh, com autonomia de 310 km ou 410 km no ciclo CLTC, conforme a versão escolhida.

Equipamentos e design

Entre os equipamentos, o veículo traz painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 14,6 polegadas com resolução 1080P e taxa de atualização de 60Hz, além do sistema operacional Flyme Auto.

As versões mais completas incluem airbags laterais, câmera panorâmica 360° com imagem transparente e carregamento sem fio para smartphones. As opções de acabamento interno incluem as cores branco celeste e verde encantado.