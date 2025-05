Gigante chinesa de baterias CATL atrai US$ 5,2 bilhões na maior oferta pública inicial do ano

A estreia da gigante chinesa de baterias CATL na bolsa de Hong Kong ficou ainda maior. A companhia exerceu a opção de green shoe e captou um total de US$ 5,2 bilhões, segundo documento enviado à bolsa na noite de terça-feira, 20. Com isso, o IPO se consolida como o maior de 2025 até agora.

A operação inicial, que havia levantado US$ 4,6 bilhões, já superava as expectativas da empresa, que mirava cerca de US$ 4 bilhões. O lote adicional, equivalente a 15% da oferta, adicionou 20,3 milhões de ações ao total emitido, elevando a captação em US$ 670 milhões.

A ação da CATL teve desempenho expressivo nos primeiros pregões. Subiu 16% na estreia, na terça-feira, fechando a HK$ 306,20, bem acima dos HK$ 263 definidos na oferta. Na quarta-feira, 21, os papéis avançaram mais 8%, reforçando a força da demanda dos investidores.

O resultado chama atenção diante do cenário adverso: desaceleração da economia chinesa, tensões geopolíticas e o fato de a empresa estar incluída na lista de “false designation” do Departamento de Defesa dos EUA — um rótulo que a associa a interesses militares e pode restringir investimentos de americanos. A empresa, no entanto, negocia com as autoridades para reverter a classificação.

O sucesso da listagem também reflete um momento mais favorável para o mercado de capitais em Hong Kong.

Segundo a LSEG, as aberturas de capital na região somam US$ 7,73 bilhões em 2025, bem acima dos US$ 1,05 bilhão do mesmo período do ano passado. Parte desse movimento pode estar ligada à trégua de 90 dias no conflito comercial sino-americano, anunciada em 12 de maio, que amenizou o risco percebido por investidores globais.

Fundada por Robin Zeng, que celebrou o IPO como um marco na internacionalização da companhia, a CATL pretende usar a maior parte dos recursos para construir uma fábrica na Hungria. A unidade deve reforçar a presença da empresa na Europa e atender montadoras como BMW, Stellantis e Volkswagen.