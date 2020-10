Fabricante que inventou o headphone moderno lança fone comemorativo

Para comemorar seus 75 anos, a fabricante de equipamentos de áudio alemã Sennheiser irá lançar uma edição comemorativa limitada de um fone de ouvido de altíssima qualidade – com apenas 100 unidades para venda no Brasil.

A pré-venda dos fones de ouvido terá início no dia 15 de novembro, apenas pelo site oficial da empresa. Conhecida mundialmente pela invenção dos headphones abertos (com passagem de ar), a Sennheiser é referência no mundo da música – mas resolveu lançar essa edição comemorativa acompanhando a tendência do mundo sem fio.

Fones de ouvido da linha comemorativa da Sennheiser

O Momentum True Wireless 2, apresentado acima, foi repaginado com um visual retrô para combinar com a razão do evento. Ele acompanha acessórios também personalizados. A marca, que chegou ao Brasil em 1971, já é conhecida e referenciada por artistas brasileiros como Anitta, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e outros nomes da indústria musical.

O True Wireless 2 Anniversary Edition irá custar 2.499 reais. A bateria do fone dura 7 horas ininterruptas e pesa apenas 6 gramas. Ele possui tanto uma função de cancelamento de ruído quanto uma que permite que o usuário escute o ambiente ao seu redor, chamada de Transparent Hearing.

A Sennheiser acrescentou que pretende lançar mais dois fones de ouvido do mesmo estilo pelo próximo ano, dando mais enfoque para o consumidor. Ainda que os planos de montar uma loja física tenham sido atrapalhados pela pandemia do novo coronavírus, a empresa reforçou que pretende ampliar – de outras maneiras – a presença no mercado brasileiro.