Estatização? JSR, de microchips, é vendida a fundo do governo do Japão por US$ 6,4 bilhões

A fabricante japonesa de semicondutores JSR, sediada em Tóquio, aceitou um acordo de venda para o governo do Japão avaliado em US$ 6,4 bilhões.

A oferta de compra vem do JIC, um fundo supervisionado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI). Segundo o jornal Financial Times, a escolha da JIC pela JSR tem motivações predominantemente geopolíticas.

Eric Johnson, CEO norte-americano da JSR, disse ao jornal inglês que o acordo não é, de fato, uma nacionalização. Apesar do capital da JIC ser proveniente do governo, há uma distinção clara. "A missão da JIC é apoiar a aceleração da competitividade, e a competitividade global da indústria japonesa", disse Johnson. "Mas isso não é propriedade governamental."

Investidores da JSR e analistas estão questionando a motivação do acordo, dada a repentina execução do negócio e a total inexperiência da JIC em aquisições dessa magnitude. Alguns veem esse movimento como um marco nos esforços do governo japonês para direcionar o setor privado a tomar medidas que priorizem a estratégia nacional acima da lógica financeira.

A JSR possui uma participação de mercado global de 30% em fotoresistores, produtos químicos especializados usados ​​no processo de impressão de circuitos em wafers de chips. Seus clientes incluem os maiores fabricantes de chips do mundo, como Samsung, TSMC e Intel.

Embora a JSR tenha insistido que a abordagem inicial partiu deles para a JIC, pessoas próximas ao METI revelaram ao Financial Times que a intenção de compra se intensificaram nos últimos meses à medida que a tensão comercial entre os EUA e a China se acirrou.

Em março, o Japão impôs restrições a 23 tipos de equipamentos de fabricação de semicondutores, em linha com os esforços de Washington para impedir o avanço da China na produção dos tipos mais avançados de chips.

Estratégia após a compra

Se o acordo de compra for bem-sucedido, a JSR será retirada da Bolsa de Valores de Tóquio ainda este ano e passará a ser uma empresa privada. A empresa acredita que o novo status facilitará a reforma de si mesma e da indústria

O anúncio do acordo fez as ações da JSR dispararem na semana passada. Outras empresas de produtos químicos especializados associadas ao processo de fabricação de semicondutores também tiveram um aumento significativo em suas ações, gerando especulações de que poderiam se tornar alvos de consolidação industrial.