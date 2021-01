Em trimestre de ouro, Apple ultrapassa Samsung na venda de smartphones

O mercado de smartphones fechou o 4º trimestre de 2020 com uma nova líder. Segundo a consultoria IDC, a Apple superou a rival Samsung (e as concorrentes chinesas) e foi a empresa que mais vendeu celulares entre os meses de outubro e dezembro do ano passado. A fabricante do iPhone, que faturou mais de 110 bilhões de dólares no trimestre, teve 23,4% das vendas.

A empresa da maçã aumentou suas vendas em 22,2% e vendeu 90,1 milhões de iPhones no período – o que gerou uma receita de 65,6 bilhões de dólares, 17% maior do que a registrada em 2019. Maior rival, a Samsung, que cresceu 6,2%, comercializou 73,9 milhões de aparelhos e terminou o trimestre com uma fatia de 19,1% do mercado de celulares no planeta.

A chinesa Xiaomi, na terceira posição, foi a companhia que mais cresceu no 4º trimestre com uma alta de 32% nos negócios de sua divisão de celulares. Foram 43,3 milhões de unidades vendidas, o que corresponde a 11,2% do total. Oppo, com 33,8 milhões de aparelhos comercializados e uma fatia de 8,8% das vendas totais vem na sequência.

Ao contrário da Xiaomi, a chinesa Huawei teve um trimestre bem abaixo. A companhia, que enfrentou grandes para operar fora da China – principalmente nos Estados Unidos – viu a venda de smartphones despencar 42,4% no trimestre para apenas 32,3 milhões de unidades vendidas e uma participação de 8,4% do mercado.

Os resultados do 4º trimestre surpreenderam as análises feitas meses atrás e mudaram completamente o ranking anual de vendas. A Samsung permanece na liderança com 266,7 milhões de aparelhos vendidos (20,6% do total). A Apple, por sua vez, roubou o segundo lugar da Huawei com vendas 206,1 milhões contra 189 milhões de unidades.