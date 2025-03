Fim de Musk? Protestos contra o magnata resultam em vandalismo e incêndios em veículos da Tesla

Nas últimas duas semanas, uma onda de manifestações contra Elon Musk e suas posturas políticas transformou os carros da Tesla em alvos de atos de vandalismo.

Na madrugada desta terça-feira, 18, um incêndio atingiu vários veículos da marca em um centro de serviços da empresa em Las Vegas, nos Estados Unidos. A polícia local investiga o incidente, que pode ter sido um ataque criminoso.

De acordo com as autoridades, as chamas começaram por volta das 2h45 (horário local) no Tesla Collision Center, localizado na avenida West Badura. Em comunicado, o Departamento de Polícia informou que recebeu relatos de que um indivíduo teria ateado fogo em diversos veículos no estacionamento, além de causar danos ao prédio.

Os protestos contra a Tesla se intensificaram após Musk assumir o comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), a convite do presidente dos EUA, Donald Trump. No início, as manifestações eram mais brandas, limitando-se a adesivos críticos ao empresário e à venda de veículos por parte de alguns proprietários, incluindo celebridades.

A cantora Sheryl Crow, por exemplo, compartilhou um vídeo se despedindo de seu Tesla, que estava sobre um guincho. Na legenda, escreveu: "Diga-me com quem andas e te direi quem és. Chega um momento em que precisamos escolher com quem nos alinhamos. Adeus, Tesla."

No entanto, o cenário mudou rapidamente. O que começou como um boicote pacífico se transformou em ações mais agressivas. Além do incêndio em Las Vegas, um protesto em Tigard, Oregon, terminou em violência quando disparos de arma de fogo foram efetuados contra uma concessionária da Tesla. Segundo a polícia local, mais de uma dúzia de tiros atingiu o prédio.

Esse foi o segundo ataque ao mesmo estabelecimento, que já havia sido alvo de sete disparos no dia 6 de março, danificando veículos e quebrando janelas.

Na Alemanha, manifestações contra Musk também ganharam força depois que ele publicou declarações favoráveis ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Como resposta, ativistas incendiaram veículos da Tesla e projetaram a frase "Heil Tesla" na fábrica da empresa nos arredores de Berlim.

Ações da Tesla despencam com boicote a Musk

A Tesla se consolidou como uma das marcas mais valiosas do setor automotivo, liderando o mercado de veículos elétricos nos últimos anos. Em 2024, a empresa ocupava a quarta posição entre as montadoras mais valiosas, com um valor estimado de US$ 45,5 bilhões, e figurava em 12º lugar no ranking global Top 100 da Interbrands.

Porém, a recente onda de protestos e boicotes atingiu em cheio a empresa. Nos últimos dias, as ações da Tesla sofreram forte desvalorização, refletindo o impacto da controvérsia em torno de seu CEO.