Elon Musk acredita que futuro das guerras será dominado por IA e drones

Elon Musk, CEO da SpaceX, da Tesla e do X, disse que a inteligência artificial (IA) e os drones serão os principais protagonistas dos combates militares do futuro.

Em um vídeo recém-divulgado de sua participação na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, no ano passado, Musk destacou que o conflito na Ucrânia já é, em grande parte, uma guerra de drones.

Falando ao lado do Brigadeiro General Shane Reeves, Dean da Academic Board, no dia 16 de agosto, o bilionário alertou que, caso haja um confronto entre potências militares, a predominância dos drones será ainda mais evidente. Ele também defendeu um aumento na produção desses equipamentos nos Estados Unidos, enfatizando a necessidade de o país não subestimar a velocidade das mudanças tecnológicas.

Thank you to Mr. @elonmusk for helping us kick off this year’s theme: “The Human and the Machine: Leadership on the Emerging Battlefield.”

