Amazon investirá US$ 100 bilhões em IA em 2025 e reforça 'aposta no futuro'

A Amazon (AMZN) anunciou na quinta-feira, 6, que aumentará seus investimentos de capital para US$ 100 bilhões em 2025, impulsionando ainda mais suas iniciativas em inteligência artificial (IA). O montante representa um salto significativo em relação aos US$ 83 bilhões gastos no ano passado, consolidando a empresa como uma das que mais investem na corrida tecnológica.

Segundo Andy Jassy, CEO da Amazon, a maior parte dos gastos será direcionada à Amazon Web Services (AWS), a divisão de computação em nuvem da companhia, que busca expandir data centers e infraestrutura para atender à crescente demanda por IA generativa.

“Gastamos US$ 26,3 bilhões em capex no quarto trimestre, e esse valor é um bom indicativo do que podemos esperar como uma taxa anualizada para 2025”, afirmou Jassy em uma conferência com investidores. “A grande maioria desse investimento está relacionada à inteligência artificial para a AWS.”

Corrida bilionária pela IA

A Amazon não está sozinha nessa escalada de investimentos em IA. Outras gigantes da tecnologia também ampliaram seus orçamentos para impulsionar essa área:

Alphabet (Google) anunciou que gastará US$ 75 bilhões em 2025;

anunciou que gastará em 2025; Microsoft planeja investir US$ 80 bilhões em data centers para IA;

planeja investir em data centers para IA; Meta (Facebook) projeta um gasto de até US$ 65 bilhões em infraestrutura.

Nos últimos anos, a Amazon introduziu uma série de produtos e ferramentas de IA, como os modelos Nova, os chips Trainium, um chatbot para compras e a plataforma Bedrock, que permite acesso a modelos de terceiros.

No entanto, a euforia com a IA está sendo colocada à prova depois do avanço surpreendente da DeepSeek, startup chinesa que afirma ter desenvolvido seu modelo R1 em apenas dois meses e com menos de US$ 6 milhões – um feito que desafia a tese de que bilhões precisam ser gastos para avançar nessa tecnologia.

O anúncio gerou turbulência nos mercados e impactou fortemente as ações de grandes fabricantes de chips, como Nvidia e Broadcom, que perderam US$ 800 bilhões em valor de mercado.

Desafios e oportunidades no horizonte

Apesar do ceticismo do mercado, Jassy defendeu a estratégia da Amazon, classificando os investimentos como uma “oportunidade de negócio única na vida”. Ele afirmou que os acionistas e clientes da empresa verão benefícios no médio e longo prazo.

Além do setor de IA, a Amazon também investirá na melhoria de sua infraestrutura logística e na eficiência de suas lojas, buscando reduzir custos operacionais e acelerar entregas.