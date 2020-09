Com nova ferramenta, YouTube entra no território do TikTok

Nesta quarta-feira, 14, o YouTube anunciou uma nova ferramenta que tem como objetivo ser uma alternativa ao TikTok e ao Instagram, que recentemente lançou a função Reels.

A ferramenta Shorts permite que o usuário grave vídeos de até 15 segundos diretamente de seu dispositivo para a rede social, e o Facebook descreveu a ferramenta como uma nova forma para criadores de conteúdo e artistas gravarem pequenos vídeos que não necessitem de muita produção.

Its Tik-Tok competitor -> YouTube says it is launching an early beta of YouTube Shorts, a 15-second video feature, in India

"Over the next few days in India, we’re launching an early beta of Shorts with a handful of new creation tools to test this out." https://t.co/Xhfvq6Ui9J pic.twitter.com/GGwo0nptIb

