XCMG Brasil abre mais de 70 vagas em feira de recrutamento em São Paulo

A XCMG Brasil, uma das maiores fabricantes de máquinas pesadas do mundo, está com 76 vagas de trabalho abertas em seis estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul. As oportunidades abrangem diversas áreas, como Recursos Humanos, Finanças, Tecnologia da Informação, Engenharia, Vendas, Compras e Manutenção.

A empresa participará da 7ª Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil, que será realizada no dia 31 de maio de 2025, na Faculdade ESEG – Grupo Etapa, em São Paulo. O evento é gratuito e aberto ao público, com inscrição pelo link: https://fremc.iestgroup.com.

Entre os cargos disponíveis estão tradutor, engenheiro de produto, analista financeiro, técnico em eletromecânica, analista de SAP, comprador e vendedor. Todas as posições seguem o modelo de trabalho presencial.

Embora o domínio de inglês ou mandarim seja considerado um diferencial, o conhecimento em idiomas estrangeiros não é exigido para todas as vagas. A XCMG também oferece incentivos internos para o aprendizado de novos idiomas.

Expansão no Brasil e liderança global

Com sede em Pouso Alegre (MG), a XCMG fabrica equipamentos no Brasil desde 2014. A empresa está presente no país desde 2004 e mantém revendedores e assistência técnica em todo o território nacional.

Fundada em 1943 na China, a XCMG ocupa atualmente a 3ª posição mundial no setor de máquinas pesadas e lidera o segmento em seu país de origem. O grupo opera com foco em tecnologia, inovação e excelência industrial, com atuação em setores como construção civil, mineração e agronegócio.