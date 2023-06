BTG Pactual leva missão com 49 empreendedores brasileiros a Israel

Israel é um conhecido hub de inovação e conta com a maior concentração mundial per capita de engenheiros. Faz todo o sentido, portanto, que o país tenha sido escolhido como destino de uma missão empresarial organizada pelo BTG Pactual em parceria com a Câmara Brasil-Israel (BRIL Chamber), entre 28 de maio e 1 de junho.

A 3ª Tech Trip levou 49 empreendedores, entre clientes e convidados do banco, para uma imersão no ecossistema empreendedor israelense. A agenda intensa de cinco dias incluiu mais de 25 reuniões com autoridades, empresas especializadas em alta tecnologia, fundos de investimento e de venture capital.

A programação da viagem, capitaneada por Márcio Luftglas, MD Partner do BTG Pactual, e Renato Ochman, presidente da BRIL Chamber, incluiu a Monday.com, plataforma que conecta pessoas a processos e sistemas criando um ambiente de transparência nos negócios, e a Check Point, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética para governos e empresas corporativas em todo o mundo.

Entre as empresas visitadas estavam também a New Phase, que oferece uma tecnologia terapêutica de tratamento do câncer baseada na hipertermia; a Rapyd, focada em ajudar as empresas a criar experiências de comércio local; e a OrCam, que cria dispositivos de leitura para auxiliar pessoas com deficiência visual.

Visitas a universidades e locais históricos

A agenda ainda incluiu visitas ao Centro Peres para a Paz e Inovação, fundado pelo falecido presidente Shimon Peres, que apresenta a história do Israel moderno e os diversos setores e pessoas por trás da inovação israelense; a Universidade Hebraica de Jerusalém, considerada uma das melhores universidades de Israel e ranqueada entre as 100 melhores do mundo; ao Instituto Weizmann de Ciências, um dos principais institutos multidisciplinares do mundo; e o The Israel Innovation Authority, braço de apoio do governo israelense encarregado de promover o desenvolvimento de P&D industrial dentro do Estado de Israel, entre outras.

Os participantes também puderam desfrutar de passeios opcionais aos principais pontos turísticos de Israel, como a Cidade Velha de Jerusalém, o Mar Morto, a fortaleza de Massada e o Museu do Holocausto (Yad Vashem).

Próxima tech trip a Israel já tem data

A primeira missão empresarial organizada pelo BTG Pactual foi em 2018, para a China. “Como conheço bem Israel, e pela importância do país no cenário de empreendedorismo, fazia sentido organizarmos uma visita para lá também”, conta Márcio Luftglas, que destaca a presença de cerca de 300 empresas israelenses de tecnologia no Brasil, muitas nos setores de agro e saúde.

Em 2019 aconteceram tech trips para a China e para Israel. Em 2020 e 2021 as viagens não aconteceram devido à pandemia de covid-19. No ano passado foi realizada a segunda missão para Israel, mas a China ainda estava com restrições de entrada no país como medida de controle sanitário.

A 4ª Tech Trip para Israel já tem data, fim de maio de 2024. E também slogan: “Ano que vem em Jerusalém.”