As 10 cidades com internet mais rápida do Brasil no segundo trimestre

Se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro e acredita que a sua cidade tem a maior velocidade de internet do Brasil, um novo estudo mostra que você está enganado. Feito pela empresa de monitoramento de velocidade de redes Ookla, a cidade com melhor internet móvel é Goiânia, enquanto Brasília ficou no topo do ranking de velocidade de internet fixa.

A velocidade média de download em redes de internet móvel no Brasil no segundo trimestre de 2021 foi de 32,73 megabits por segundo (Mbps), o que coloca o Brasil na 76º posição do ranking global.

Já na internet fixa, a velocidade média ficou em 100,44 Mbps, o que levou o Brasil para a 46ª posição.

Confira, a seguir, o ranking de cidades brasileiras que registraram as melhores taxas de download em redes móveis e fixas.

Internet móvel

Posição Cidade Download (Mbps) Upload (Mbps) Latência (milissegundo) 1 Brasília 43.74 14.59 29 2 Curitiba 38.37 11.78 30 3 Rio de Janeiro 37.11 11.97 29 4 São Paulo 36.73 11.36 29 5 Salvador 34.18 12.51 37 6 Goiânia 31.53 11.98 36 7 Belo Horizonte 30.53 12.02 29 8 Fortaleza 28.74 11.29 27 9 Recife 26.11 10.87 43 10 Manaus 25.76 11.33 41

Internet Fixa