Além do físico: TotalPass agora oferece sessões de terapia e meditação no app

A TotalPass quer equilibrar o bem-estar físico e mental dos colaboradores. Oferecida como benefício corporativo pelas empresas, o aplicativo do grupo Bio Ritmo/Smart Fit compete diretamente com a GymPass no Brasil – por isso o novo plano de ir além dos exercícios físicos e focar na saúde mental com o lançamento da Total Mind, plataforma com sessões de terapia e meditação guiada online.

“Existe uma grande movimentação de aumento de demanda dos colaboradores por benefícios focados em saúde mental. Isso foi acelerado por conta da pandemia”, explica Diogo Corona, CEO da TotalPass. “Entretanto, muitas opções ainda estão espalhadas e sem uma abrangência adequada para o público brasileiro. Queremos mudar isso.”

O app tem por volta de 250 modalidades distribuídas em mais de 5.000 academias e estúdios no Brasil e no México. Agora, a nova solução traz mais de 5.000 psicólogos disponíveis para consultas e 400 áudios de meditação. Os serviços são oferecidos por meio de parcerias com marcas como Psicologia Viva e Zen App, que são integradas ao app. O GymPass também oferece solução semelhante.

A partir de agora, todos os colaboradores de empresas parceiras da TotalPass podem optar pelo plano que engloba o novo produto. Os usuários podem escolher opções que oferecem de duas a quatro sessões de terapia online por mês.

LEIA TAMBÉM: Saúde mental tem 'boom' de procura por empresas e impulsiona startups

Para Corona, empresas que proporcionam esse tipo de benefício aos colaboradores tendem a perceber uma redução do absenteísmo, hábito de faltas e atrasos que podem ser um sintoma de sobrecarga.

A taxa de rotatividade dos funcionários, conhecida como turnover, e o número de vezes que os planos de saúde empresariais são acionados também diminuem. “Por meio de diversas modalidades de atividades físicas, sessões de meditação guiada e terapia online, as empresas podem ajudar a transformar o cenário”, finaliza.

Com planos de expansão para mais países da América Latina, a TotalPass está presente em mais de 5.000 academias e estúdios no Brasil e México – operação que registrou crescimento de 457% do faturamento acumulado de janeiro de 2021 a janeiro de 2022.

LEIA TAMBÉM: Prevenção com exercícios: healthtech Alice faz parceria com TotalPass