Com braço forte nas academias, novo CEO da TotalPass quer mais foco nos RHs

O mercado de saúde e bem-estar tem testemunhado uma transformação significativa nos últimos anos, com a tecnologia desempenhando um papel central na maneira como os indivíduos acessam e se engajam com serviços de fitness e saúde mental.

Em meio ao cenário de mudanças e competição acirrada para compor o portfólio de benefícios ofertados pelos clientes, a TotalPass demonstra capacidade de emergir: a companhia registrou um crescimento de 130% no seu faturamento em 2023, na comparação com 2022. Além disso, a marca aumentou em 105% o número de usuários ativos na sua plataforma.

Hoje, são mais de 18 mil academias e estúdios parceiros em 1.200 cidades brasileiras. Há ainda outras 4 mil academias em 400 cidades no México. A proporção é bem menor em comparação ao seu maior competidor, o Gympass – que em breve passará a se chamar Wellhub e está presente em aproximadamente 50 mil academias –, mas a empresa do grupo Bio Ritmo/Smart Fit parece estar confortável em manter o próprio ritmo.

A expectativa é dobrar os valores em 2024, continuando em segundo lugar no mercado brasileiro. Para garantir que as anilhas não caiam da barra, uma mudança ousada no alto comando da empresa: antes CEO, agora Diogo Corona é COO do grupo Smart Fit. Em seu lugar, Felipe Calbucci assume como novo CEO da TotalPass para o Brasil e México. Aguinaldo Júnior, que antes atuava como Country Manager, passa a exercer a função de Chief of Staff & Finance Director Latam.

“Confesso que, para nós, a mudança [do nome do Gympass] não teve nenhum impacto imediato. Acredito que estamos na frente porque oferecemos uma solução total, que vai além das academias”, comenta Calbucci em entrevista exclusiva à EXAME. Dentro do app, além das academias, o TotalPass oferece o Total Nutri, de serviços de nutrição, e o Total Mind, de terapia. O Wellhub também oferece algo semelhante.

“Nossa estratégia para sustentar e acelerar o crescimento envolve várias iniciativas chave. Continuamos a expandir nossa rede de academias, alcançando mais cidades e tornando nossos serviços acessíveis a um número maior de pessoas”, disse o novo executivo em entrevista exclusiva à EXAME. “Um comparativo que sempre usamos é o iFood, que também é um app que está em todo lugar, por volta de 1.600 cidades”.

O novo CEO da TotalPass

Felipe Calbucci, atual CEO da TotalPass, possui uma trajetória marcada pelo esporte, recursos humanos e tecnologia. Sua experiência inclui papéis importantes em empresas como a Glassdoor, onde participou da fusão com a I Love Mondays, e a Indeed, onde desempenhou um papel crucial na expansão da empresa no Brasil.

Calbucci destaca a saúde física e mental como pilares de sua vida. Durante a pandemia, adotou práticas como terapia e meditação, e hoje não se vê vivendo sem elas. De Santos, o executivo é apaixonado por basquete e queria ser jogador profissional quando era jovem, mas teve o sonho interrompido após machucar o joelho. Fora das quadras, se formou em Publicidade e Marketing e acabou dedicando boa parte de sua carreira à área de Recursos Humanos (RH).

A experiência em RH, misturada com a paixão por um estilo saudável, fazem Calbucci parecer o executivo ideal para assumir uma empresa como a TotalPass, que precisa conquistar a área responsável pelos benefícios corporativos das empresas. “Aprendi cedo que humanos são o centro. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de empresas, né?”, disse o executivo.

O foco na experiência do cliente é um dos pilares que Calbucci quer solidificar na TotalPass: sob sua gestão, os diretores da TotalPass vão precisar ir para a “linha de frente” pelo menos uma vez por trimestre e responder aos pedidos dos usuários finais.

“É o começo de uma ação enorme, e queremos que eventualmente todos os funcionários passem por isso”, explica. Em 2024, a empresa prevê continuar sua expansão pelo Brasil e México, focando em estratégias como melhorar a experiência do cliente e ampliar sua rede de academias.