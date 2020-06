Investe no Tesouro Direto? Amanhã é dia de pagar a taxa de administração

Amanhã, 1o de julho, os investidores terão de pagar a taxa de administração semestral referente às suas aplicações no Tesouro Direto. Caso o valor a pagar supere 10 reais, a quantia deve estar disponível na conta da corretora usada para comprar e vender os títulos e será debitada automaticamente. No Tesouro Direto, há duas taxas. Uma é cobrada pela instituição financeira e a outra, pela B3 pelos serviços prestados.

No caso da bolsa, a taxa de custódia é de 0,25% ao ano sobre o valor dos títulos e se refere à guarda dos papéis e à divulgação de informações e saldos. Essa taxa é provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra (D+1). Por isso, é cobrada proporcionalmente ao período em que o investidor mantiver o título. Além disso, é cobrada até o saldo de 5 milhões de reais, o excedente a esse valor não é cobrado – desde que o dinheiro esteja todo na mesma instituição financeira.

Já a taxa cobrada pela instituição financeira é livremente acordada com o investidor. As 10 instituições que mais negociaram títudos do Tesouro Direto, em maio, não cobram taxa. Veja abaixo o ranking:

Instituição Rico Investimentos Easynvest XP Investimentos Modal BB Investimento Clear Itaú Santander Inter Caixa

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Lançado em 2002, o programa permite aplicações a partir de 30 reais.