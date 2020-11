De cursos a ofertas de investimentos: veja as promoções na Black Friday

A Black Friday este ano será realizada oficialmente no dia 27 de novembro. Mas bancos e corretoras já se anteciparam e anunciaram promoções, que vão desde cursos até descontos em linhas de crédito e redução no valor de aplicações.

O BTG Pactual digital, por exemplo, anunciou na última segunda-feira, 9, uma ação chamada Blue Week. Até o dia 19 de novembro, os investidores terão descontos em cursos e reduções em taxas de produtos de investimento. Além de oportunidades em CDBs e Previdência Privada, e acesso grinvatuito à plataforma ProfitChart PRO.

Para quem busca aplicação em renda fixa, a Blue Week traz duas possibilidades de investimento em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). Um deles prefixado, com retorno próximo aos 11% ao ano (com o valor exato definido a cada dia), e outro pós-fixado, com rendimento de 155% do CDI. Os produtos têm prazo de 5 anos e aplicação mínima de 10 mil reais reais. Ambos investimentos começam ser aceitos no dia 16 de novembro. Outra possibilidade é o investimento em Previdência Privada, que até o dia 19 de novembro terá o seu aporte mínimo reduzido de R$ 1 mil para R$ 500 reais.

Para investidores mais experientes, que já fazem ou desejam iniciar operações de Day Trade, o BTG Pactual digital oferece durante a Blue Week 1 ano de acesso gratuito à ferramenta de análise técnica ProfitChart PRO, uma das plataformas mais utilizadas no mercado. O desconto é válido para quem operar no mínimo 1 minicontrato por mês e ativar o mecanismo conhecido como RLP (Retail Liquidity Provider).

Para quem deseja aprender mais sobre o mercado financeiro, o BTG Pactual em parceria com a Exame Academy, Traders Club, Atom, Cooperativa do Trader e grandes educadores financeiros, oferece gratuidade e descontos de até 99%. Veja abaixo:

IniciAção: Primeiros Passos para Investir na Bolsa – Exame Academy: de R$ 129 por R$ 25,79

Manual do Investidor – André Bona: de R$ 490 por R$ 98

Plano TradersClub Master – TradersClub: de R$ 299 por R$ 149,50 mês

Matrícula Anual no Clube de Realização dos Sonhos – Economirna: de R$ 348 por R$ 1,00

Day Trade Avançado – Fabricio Gonçalvez: de R$ 1500 por R$ 450

Método 5T – Doug Trader: de R$ 697 por R$ 348,50

Master Negociador Open – Cooperativa do Trader: de R$ 970 por – R$ 599

Mapa do Mini Índice – Bani Trader: de R$ 1299 por R$ 389,70

Universidade Atom: Atom de R$ 2000 por R$ 847

Trader do Zero – Uriel Shark: de R$ 343 por R$ 1,00

Trígono

Já a gestora de fundos Trígono Capital, especializada em small caps, reduziu o valor da aplicação mínima do seu fundo Trigono Delphos Income FIA para 250 reais e o saldo mínimo para manutenção do fundo é de R$ 100.

O fundo é focado em ações de empresas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, e apresentou retorno de 3,5% em outubro e de 25,4% em 12 meses, superando o seu benchmark, o Índice de Dividendos (IDIV), que subiu 0,7% em outubro e caiu 11% no acumulado de 12 meses. Em 2019, o Delphos acumula retorno de 50,85%, frente aos 45,16% do IDIV.

“Mesmo com menor popularidade, as empresas de menor porte costumam ter melhor governança e melhor saúde financeira em relação as large caps. Por serem menores, geralmente têm maior flexibilidade e dinamismo, o que possibilita uma melhor gestão do seu endividamento e liquidez, sendo mais eficientes geram maior retorno para si e para o acionista”, afirma Werner Roger, gestor da Trígono.

Inter

O banco Inter anunciou que durante todo o mês de novembro, os clientes que investirem em fundos de investimento com cashback receberão 10% a mais de cashback por 1 mês. Ou seja, cashback pago em dezembro será referente a investimentos realizados no mês de novembro. Vale destacar que a oferta não cumulativa com a oferta de cashback extra em fundos para usuários que aderirem ao PIX.

Além disso, o banco fará promoção em produtos de renda fixa toda semana. Veja o cronograma:

Semana de 09 a 15: CDBs, LCIs e LCAs de terceiros com investimento mínimo reduzido e rentabilidade mais atrativa e LCI’s de mercado secundário com investimento mínimo a partir de R$ 1.000 reais e taxas de até 140% do CDI;

Semana de 16 a 22: LCI’s emitidos pelo Inter com rentabilidade mais atrativa.

Semana de 23 a 29: Produtos de renda fixa emitidos pelo Inter e de terceiros com rentabilidade mais atrativa.

Seguros:

lançamento Seguro de Vida – R$ 25 de cashback direto na conta Plano



Odonto – 40% de desconto nas 3 primeiras parcelas



Seguro Auto Danos a Terceiros – 5% de cashback do valor total do plano



Seguro Auto Completo – 7% de desconto já aplicado na simulação.



Consórcios Auto e Imobiliário Tradicional – 15% de cashback nas 6 primeiras parcelas



Consórcio Imobiliário MRV – 15% de cashback nas 6 primeiras parcelas + descontos na taxa de administração + bônus de R$ 29 mil na hora do lance



Seguro Viagem – Pessoas que comprarem passagem no Inter Shop ganham 50% de cashback ao contratar o Seguro Viagem Varejo: frete grátis em diversos parceiros, cashbacks de até 30% e descontos de até 70% em lista de produtos + até 20% exclusivo para clientes Inter

Sofisa

O Banco Sofisa também adiantou as promoções. Entre elas estão um CDB com prazo de três anos, rentabilidade de 112% do CDI e liquidez diária. O produto, denominado de PoupaMax, tem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Além do PoupaMax, durante o mês também estarão disponíveis investimentos em LCA com prazo de três e seis meses, com rentabilidade de 106% e de 110% do CDI, respectivamente.

“O objetivo do Sofisa Direto é democratizar os investimentos e ajudar o cliente a obter maior retorno. Neste ano, criamos novas ofertas imperdíveis para o cliente obter a melhor rentabilidade do mercado”, afirma Fabricio Angelin, head do Sofisa

Bradesco

O Bradesco criou uma pacote de descontos e benefícios para a data. Entre as “promoções” estão desconto na taxa de juros na linha de crédito pessoal e a ampliação do financiamento de imóveis e carros.

Na linha de crédito pessoal, o Bradesco dará 20% de desconto na taxa de na taxa de juros para empréstimos a partir de 36 meses e prazo de até 72 meses para pagar.

Já no financiamento de veículos, tanto pessoa física e jurídica poderão financiar até 100% do valor do automóvel novo com prazo de até 60 meses. Ambas as linhas preveem o pagamento da primeira parcela em 2021.

Para os clientes PJ, o Bradesco anunciou que a linha de capital de giro terá taxas a partir de 0,99% a.m., carência de 6 meses na 1ª parcela e prazo de até 72 meses para pagar; Boleto de Cobrança com tarifa de R$ 1,59 no registro; e antecipação de recebíveis de cartões a taxa também é a partir de 0,99% a.m.