Quer ser um bom vendedor? Livro ensina melhores técnicas de venda para conquistar clientes

Estudos sobre as relações humanas e o desenvolvimento pessoal pautaram a atuação de Dale Carnegie, escritor e palestrante americano, por mais de 30 anos. O trabalho atemporal de Carnegie resultou no best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de 1936, além de um instituto homônimo dedicado à formação de profissionais nas áreas de vendas, treinamento corporativo, oratória e habilidades interpessoais. Criado em 1912, hoje é uma organização internacional presente em mais de 90 países. Em Venda! Como Fazer os Seus Clientes Terem Vontade de Comprar, Carnegie parte da premissa de que vender não é um talento mágico, e sim uma habilidade que pode ser aprendida e assimilada ao longo da vida. No livro, que chega ao Brasil após lançamento oficial em 2019, o autor ensina como usar os princípios de relações humanas para fortalecer relacionamentos, atingir seus objetivos e fechar uma venda. Os princípios? A capacidade de influenciar clientes e avaliar as reais necessidades dos compradores. A obra conta com relatos pessoais de inúmeros vendedores de sucesso. Leia a seguir um trecho do livro.

Por que você precisa ler este livro?

Você ainda deve estar se perguntando: “Por que precisamos de mais um livro sobre vendas? Já existem centenas no mercado!” Primeiro, você pode ampliar seu potencial de ganhos aprendendo ideias e métodos originais, os maiores de todos os tempos.

Todo o resto que há no mercado veio depois de Dale Carnegie, e muita coisa é derivada de seu trabalho. Os programas de treinamento de Dale são oferecidos há 100 anos e foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje são ministrados em mais de 38 idiomas e mais de 90 países.

Ele tem gráficos, modelos e formulários úteis? Sim.

Mas este livro tem algo que você não vai encontrar em nenhum outro: histórias reais dos maiores profissionais de vendas e dos mais bem avaliados coaches de profissionais de vendas, que não se tornam coaches sem antes lutar nas trincheiras.

Acha que estamos exagerando?

Não importa em que país você esteja — Argélia, Inglaterra, Trinidad e Tobago, França, Chipre, Japão, Romênia, Alemanha, Ilhas Maurício, Brasil, Tunísia. Haverá profissionais de vendas e treinadores de Dale Carnegie em praticamente qualquer lugar do planeta. Os treinadores trabalham com milhares de empresas de todos os setores imagináveis. É bem provável que você já tenha comprado alguma coisa de um vendedor que usa nosso método sem ter se dado conta.

O que isso significa no seu caso?

Significa que nós sabemos — e você vai aprender neste livro — por que tomar café em uma reunião de vendas no Catar não tem nada a ver com café. Você vai descobrir o que significa quando um cliente potencial diz “sim” no Japão (dica: não significa que você fechou a venda). Em segundo lugar, você vai aprender exatamente o que seus clientes e clientes em potencial estão buscando quando o procuram como profissional de vendas — e não é o que os livros ou os gurus de vendas da atualidade proclamam. Isso porque nossas pesquisas recentes contrariam algumas das ideias e abordagens de vendas que se tornaram populares nos últimos anos e minimizam a importância dos relacionamentos, da confiança e da eficiência pessoal.

Em terceiro lugar, você vai obter um desempenho excelente aprendendo que as vendas seguem um padrão previsível, que você pode explorar para vender mais. Clientes de todos os setores transformaram seus hábitos quando passaram a pesquisar informações que hoje estão prontas e rapidamente disponíveis — empoderando-se para tomar as decisões certas. Eles estão mais bem informados e mais confiantes antes mesmo de entrar em contato com você. O modelo Carnegie de vendas vai lhe ensinar as habilidades necessárias em cada etapa da compra para que você conquiste a confiança e o respeito de seus compradores.

Venda! Como fazer os seus clientes terem vontade de comprar, de Dale Carnegie (Sextante) | Páginas: 224 | Preço: 54,90 reais

