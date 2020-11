Chaim Zaher compra emissoras e projeta expansão internacional

A paixão de Chaim Zaher pela comunicação tem mais de 50 anos. No início de sua carreira, o empresário que ficaria conhecido pelos investimentos na área de educação trabalhou em uma rádio de Araçatuba, no interior de São Paulo, onde sua família, vinda do Líbano, se fixou quando Zaher tinha 6 anos. Agora que duas de suas quatro filhas assumiram a gestão das escolas e universidades — incluindo a rede de colégios infantis bilíngues Maple Bear e a Escola Paulista de Direito, de ensino superior —, o empresário quer dedicar mais energia ao braço que administra rádios e geradoras de televisão.

Em plena pandemia, o Sistema Thathi comprou do Grupo Solpanamby, da família Quércia, a rede de rádios NovaBrasil FM, a geradora da TV Bandeirantes de Santos e a geradora da TV Record de Campinas. Enquanto muitos empreendedores veem nas novas tecnologias uma ameaça aos meios de comunicação tradicionais, Zaher acha que elas só ajudam.

Antecipando os benefícios da internet 5G, planeja colocar seus veículos em múltiplas plataformas. “A forma de acesso não é uma questão de preferência, mas, sim, de oportunidade”, diz. Há público para a TV aberta e para o Spotify, em sua opinião — o grande negócio é apostar em veí­culos de nicho. Em breve, levará a programação da NovaBrasil FM, especializada na música ­popular do país, às capitais em que ainda não pega. Depois, para África, Estados Unidos e Europa, começando por Portugal.