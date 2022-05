Embarque imediato 

As peças que não podem faltar na sua bagagem

→ Férias

2 jeans (1 azul e 1 cinza), 1 bermuda, 1 blazer, 1 chino, 2 polos, 2 camisetas, 1 par de botas ou mocassins, 1 par de tênis.

→ Fim de semana prolongado

1 malha, 1 bermuda, 1 camisa listrada, 1 camiseta, 1 polo, 1 jeans, 1 chino, 1 par de mocassins.

Companheira de viagem

A camisa de manga curta estampada é a nova camiseta básica?

Por muito tempo, as camisas de manga curta estampadas foram sinônimo de férias em Miami e de sujeitos não exatamente elegantes — ninguém falou em cafona. Não mais. Com o passar dos anos, elas ganharam versões menos praianas que caíram nas graças de diversas tribos — dos hipsters aos mais arrumadinhos. Ganharam tecidos nobres, como linho e algodão, e tons mais sóbrios. Também adquiriram versões menos folgadas, diminuindo o ar de desleixo. As lisas ainda têm seu espaço, mas as com microestampas parecem ser as mais procuradas. Vale poá, animal print, pequenos desenhos de cruzes, bicicletas e até de personagens da Disney. Uma peça do tipo não pode faltar na sua mala de viagem. As camisetas básicas que se cuidem!

Compras no exterior

Não esqueça que as numerações variam entre os países

Férias sem frustração

Como evitar dor de cabeça com a mala no aeroporto

Ok, sua mala pode viajar na cabine do avião. Mas as chances de sobrar espaço lá em cima são cada vez menores. Melhor despachá-la logo de cara para evitar contratempos na hora do embarque.

→ A bagagem de mão pode se resumir a uma simples mochila, que pode ser acomodada debaixo da poltrona. Nela devem ir todos os itens valiosos, como documentos, gadgets e remédios indispensáveis.

→ Sempre identifique suas malas com seus dados. Isso diminui o risco de trocas desnecessárias (adesivos também ajudam) e ainda facilita o trabalho das autoridades em caso de suspeita.

→ A empresa aérea é responsável pela mala durante todo o trajeto. Em caso de extravio, danificação ou roubo de algum pertence, ela deve ser acionada ainda na sala de desembarque.

→ Não tem jeito: malas despachadas jamais viajarão com conforto e, portanto, sempre voltarão com um arranhão ou outro. Por isso é que vale a pena investir em modelos que aguentem o baque.