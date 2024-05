O reposicionamento da TAG Heuer com edições limitadas

“A TAG Heuer sempre esteve comprometida em ultrapassar os limites da cronometragem. Com o cronógrafo Monaco Split-Seconds, estamos abraçando nossa rica herança e também redefinindo o futuro da alta relojoaria d’Avant-Garde.” Julien Tornare, CEO da TAG Heuer

A TAG Heuer vem passando por um reposicionamento bastante claro e consistente nos anos mais recentes. Sem deixar de lado sua herança ligada ao universo automotivo, a marca vem apresentando relógios cada vez mais sofisticados, com pedras preciosas, complicações engenhosas, em edições limitadas.

1. Carrera Skipper

No ano passado a marca ensaiou um retorno ao mundo do iatismo com o lançamento do cronógrafo Carrera Skipper de aço. Agora anuncia uma nova versão do relógio com uma caixa feita de 18K ouro rosa 5N, com cristal em ­glassbox. É alimentado pelo ­Heuer 02 calibre in-house, com 80 horas de reserva de marcha, em caixa de 39 milímetros com fundo transparente. Vem com pulseira de tecido azul presa por uma fivela também feita de ouro rosa. Preço: 143.360 reais

2. Carrera Chronograph

Lançado em 1963, o TAG Heuer Carrera virou o cronógrafo de pulso de inspiração automobilística por excelência. O modelo de agora tem os submostradores pretos azul-celeste às 3 e 9 horas em contraste com o mostrador prateado escovado. Com design glassbox, caixa de aço de 39 milímetros, movimento cronógrafo interno Heuer 02 com reserva de marcha de 80 horas. Pela primeira vez a pulseira de aço foi redesenhada na coleção Carrera.

3. Monaco Split-Seconds

O cronógrafo quadrado mais famoso do mundo vem com a função fração de segundo, também chamada de “rattrapante”, um mecanismo com dois ponteiros de segundos que marcam tempos com o mesmo início e durações diferentes. De titânio grau 5, pesa apenas 85 gramas. O calibre cronógrafo mecânico split-seconds TH81-00, também de titânio, tem reserva de marcha de 65 horas. A caixa tem 41 milímetros e a pulseira é de couro de bezerro, azul ou vermelha. Preço: sob consulta