Prêmio EXAME Gestão de Pessoas 2024: na Semcon, os funcionários são criados para o mundo

A expressão “criar os filhos para o mundo“ descreve, de certa forma, a trajetória da empresa de engenharia Semcon no Brasil. Aberta na Suécia nos anos 1980, a companhia atende a montadoras em busca de engenheiros para inovações internas. “Somos um parceiro estratégico, com funcionários mais especializados do que os das montadoras”, diz Josie Couto Cautela, gerente de RH da Semcon. “Não à toa, é comum nossos funcionários serem contratados pelos clientes.” Daí a serventia da expressão “filhos para o mundo”.

O investimento em capacitação da mão de obra coloca a Semcon entre os destaques da 1a edição do Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas. A preocupação começa no recrutamento. A empresa tem parcerias com universidades de ponta para indicação de bons alunos em ciências exatas. Uma vez dentro da Semcon, o funcionário é incentivado a procurar novos conhecimentos desde o dia 1.

Os treinamentos vão de programas de aprendiz a incentivos financeiros para formação. A pegada educacional vem até nos momentos de menos trabalho. Quando um engenheiro termina um projeto e está com tempo livre, a orientação é procurar outro engenheiro, de preferência sênior, para aprender algo com o colega antes da próxima empreitada.

Preocupação com diversidade da mão de obra

A preocupação com a diversidade da mão de obra também contou pontos a favor da Semcon. Sete de cada dez funcionários são pardos ou pretos. Perto de 30% da mão de obra tem mais de 50 anos. O desafio, agora, é aumentar a presença feminina. Em 2022, a Semcon lançou um workshop para atrair mulheres aos cargos ligados à engenharia, que têm os salários mais elevados — e as perspectivas de crescimento também. Mais recentemente, a empresa criou um trainee focado em mulheres. “Logo na entrada elas contam com um colega para aconselhamentos”, diz Josie Cautela. “Com o tempo, a ambição é ver quem está chegando agora ocupar mais cargos de liderança.”

Nesse caminho, a Semcon vai crescendo no Brasil. Desde o começo do ano, a mão de obra saltou de 300 para 700, muito por causa do volume recorde de investimentos na indústria automobilística do Brasil.

Até 2033, a expectativa do setor é aportar 125 bilhões de reais em linhas de produção preparadas para carros elétricos e autônomos. As boas notícias vindas dos clientes devem alavancar o negócio da Semcon no Brasil, hoje uma operação com faturamento anual de 82 milhões de reais. O desafio do RH agora é absorver quem está chegando e dar o devido senso de urgência para os times. “Como tem muitas pessoas novas, precisamos de uma estratégia para repassar nossos valores e nosso jeito de fazer entregas de qualidade“, diz Cautela. “Incentivamos hackathons, programas de inovação, mentorias, enfim, tudo o que for possível para integrar os funcionários e consolidar uma cultura de inovação.”

Confira as histórias das 12 empresas vencedoras da 1ª edição do Prêmio EXAME Gestão de Pessoas