MM 2023: no varejo alimentar, saúde é o que interessa

Trabalhar no varejo em tempos de juros altos é fazer malabarismo, como sabe bem Ilson Mateus, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Mateus. “Varejista não pode pensar jamais em estourar o caixa”, explica. Ponto de atenção dos investidores que acompanham a ação desde o IPO, em 2020, melhorar o capital de giro virou o topo da lista de prioridades da varejista em 2022, e deu certo. O estoque passou de 105, no fim de 2021, para 86 dias, em 2022, e o prazo de pagamento a fornecedores passou de 32 para 43 dias. Tudo isso deu fôlego à empresa para que reportasse uma geração de caixa de mais de 1 bilhão de reais e chegasse a 2023 com a dívida líquida praticamente zerada.

“Esse trabalho de aperto de cintos trouxe tranquilidade para enfrentar um primeiro semestre de 2023 que não foi fácil para o setor de varejo”, acrescenta o diretor financeiro do grupo, Tulio Queiroz. O Grupo Mateus acumulou recordes ao longo de 2022. A empresa pela primeira vez superou o patamar de 20 bilhões de reais de faturamento. Outro ponto emblemático: chegou ao fim de 2022 com lucro líquido de 1,1 bilhão de reais.