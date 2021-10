Do garimpo à bolsa: a trajetória de sucesso do Grupo Mateus

Em meio a um ano conturbado pela pandemia e pela crise econômica, o Grupo Mateus, rede de supermercados com sede no Maranhão, conseguiu uma façanha. Em outubro de 2020, a empresa emplacou sua oferta pública inicial de ações (IPO) e levantou quase 4,5 bilhões de reais, na segunda maior abertura de capital de 2020 na B3 — o primeiro lugar coube à Rede D’Or, com 11,4 bilhões de reais. A conquista reflete um histórico de gestão azeitada, baseada em um planejamento de logística invejável e em uma estratégia robusta de expansão nas regiões Norte e Nordeste.

O amanhã está sendo escrito hoje. Você está preparado para escrever o seu? Conheça o curso de inovação da EXAME Academy

Fundada há 35 anos na cidade maranhense de Balsas por Ilson Mateus, um ex-garimpeiro de Serra Pelada, a empresa alcançou um faturamento de 12,4 bilhões de reais no ano passado, 42% mais em relação a 2019, firmando-se como um dos maiores grupos varejistas do país. Com 184 lojas no Maranhão, Piauí, Pará e Ceará, sendo 40 de atacarejo, 56 supermercados e 88 de eletroeletrônicos, o Grupo Mateus planeja uma agressiva expansão pelo Nordeste em 2022, em estados como Bahia e Pernambuco.

A expectativa é abrir, em média, 40 unidades por ano. “Um mix de produtos que atende uma vasta gama de consumidores e a boa infraestrutura de logística, com nossos nove centros de distribuição, estão possibilitando essa expansão”, diz Mateus, presidente do grupo. O crescimento da rede será puxado por unidades no formato atacarejo, com a marca Mix Atacarejo, e pelas lojas de vizinhança, com a bandeira Camiño. Nos próximos anos, não está descartada a chegada ao Centro-Oeste e a outras regiões do país.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME