Oprah mostra a capacidade das mulheres negras em gerar empregos e renda

A americana Oprah Winfrey veio ao Brasil com a missão de trazer para a pauta assuntos sobre liderança feminina, negócios, empreendedorismo e filantropia. A empresária, jornalista e apresentadora foi a convidada especial e também a mais aguardada na primeira edição do Legends in Town, que aconteceu em abril em São Paulo. O objetivo era reunir grandes nomes do mundo dos negócios para tratar das pautas que moverão o planeta nos próximos anos. Como empreendedora e liderança feminina num universo ainda muito masculino, acompanhei com atenção as lições da estrela que nasceu pobre, foi vítima de abusos na infância, e chegou ao estrelato graças ao estudo e à coragem.

A participação de Oprah foi um marco. No auge dos seus 70 anos de idade, e à frente de negócios de grande relevância para o mercado, ela é dona de um império bilionário, presidente e CEO da Oprah ­Winfrey Network (OWN), líder da Harpo Productions, e ficou conhecida como rainha da TV americana. Com seus livros e suas frases motivacionais, ela ainda irradiou otimismo ao longo das últimas décadas para gerações de jovens. Ela nos deu a oportunidade, em entrevista realizada pela atriz e também jornalista e apresentadora Taís Araújo, de enxergar a potência da mulher negra movimentando a economia de maneira estratégica e superando suas próprias limitações.

“Eu lembro de crescer com a minha avó sem água potável e sem eletricidade na área rural do Mississipi, um estado que segregava os negros na época. Um dia ela estava pendurando as roupas no varal e me disse: Oprah Gail, é melhor você prestar atenção, porque um dia você terá de aprender a fazer isso. Mas por dentro eu dizia: ‘Não, não, vovó, esta não vai ser a minha vida’”, contou Oprah.

O que os números mostram

Uma vez que sabemos que somos pioneiras, como mulheres negras, no mercado corporativo, determinação como a de Oprah é importante, mas não resolve o cenário mais amplo. Tenho observado uma movimentação feminina no mundo dos negócios e um avanço nos resultados. Há uma inclusão crescente das pautas de gênero no centro do debate das empresas, assim como cresce a representatividade das mulheres à frente de negócios importantes. Estamos sendo vistas e isso é maravilhoso, embora o avanço seja lento e dependente de muitas histórias de coragem e determinação.

Um estudo realizado pela consultoria Grant ­Thornton em 2023 mostrou que houve um aumento de 1,1% no número de mulheres em cargos de liderança. A participação total das mulheres chegou a 33,5%, com previsão de paridade de gênero no mercado para daqui a quase 30 anos (2053). Os números ainda são pequenos, mas o estudo também mostra que a América Latina se destaca por ações de incentivo. Isso evidencia que, quanto mais trabalharmos nesse propósito, mais resultados teremos.

Já uma pesquisa realizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, do governo federal, mostrou que seis em cada dez negócios digitais (empresas de pequeno e médio porte) são administrados por mulheres. Do total de empreendedoras, 40% têm um e-commerce de moda e vestuário. O maior desafio é que elas consigam levar seus negócios para um novo patamar. Conversei com Rosangela Gonçalves, gestora do Programa Sebrae Delas, e com Taiane ­Almeida, gestora do Sebrae Delas em Salvador, que me contaram da importância da formação para o avanço dessas bravas empreendedoras. Em comum, as duas, como Oprah, têm plena convicção de seus chamados e metas ambiciosas para sua jornada.

Percebam: a determinação dessas mulheres, que abraçam outras mulheres criando, assim, uma rede de negócios e movimentação econômica significativa gerando renda, empregos e segurança financeira, é a soma de muito trabalho e muita luta feminina. A compreensão de que todo indivíduo é capaz de produzir e alcançar resultados tem mudado uma realidade que ainda não é a ideal, mas que já progrediu a ponto de eu poder escrever estas linhas e dividir com vocês minhas experiências como executiva do mercado de luxo e hoje como empresária e conselheira.

O resultado do nosso trabalho é a extensão dos nossos saberes, tentativas, erros e acertos. Eu mesma já errei, e a resiliência salvou o meu projeto, pois a sabedoria está em compreender o que faz sentido para o objetivo central e o que é preciso descartar. Ou seja: é preciso ser propositivo e ter percepção do macro.

O valor do foco

Impactante: é como traduzo a experiência que foi ouvir Oprah de perto. Ao dividir conosco sua história de superação, Oprah deixou claro que os resultados correspondem ao foco no que realmente importa. Conquistar o que se almeja é o propósito, mas o caminho escolhido é o que nos conduz para a história que queremos contar.

Os números evidenciam sua expertise em gerir, cativar sua audiência e tornar um negócio lucrativo. Sua fortuna corresponde a US$ 2,8 bilhões. Em 2013, Oprah recebeu a maior honraria civil dos Estados Unidos, a Medalha da Liberdade. Em 2018, foi a primeira mulher afro-americana a ser homenageada com o Prêmio Cecil B. DeMille, do Globo de Ouro. Entre tantos outros prêmios em sua carreira notável, podemos afirmar que, sim, ela é uma lenda! Dividiu com todos ali presentes os momentos difíceis em que teve de criar estratégias para seguir. E assim o fez! Ela é uma referência para mim, ela é uma referência mundial.