Eleições na Índia: as razões para o favoritismo de Modi na maior democracia do mundo

Nas ruas do centro de Mumbai, sob sol de 30 graus, ambulantes oferecem sucos e sorvetes para refrescar o calor. Nos isopores e barracas, um símbolo se repete: o selo do UPI, espécie de Pix indiano, que permite fazer o pagamento rapidamente pelo celular.

O UPI é um dos símbolos da transformação digital que o país viveu na última década e uma das bandeiras do premiê Narendra Modi. Outra delas é a melhora na infraestrutura. Em um país onde calçadas muitas vezes não existem, houve aumento da rede de estradas e avanço nas ferrovias. Com um pé no digital e outro no mundo físico, Modi caminha para conquistar um terceiro mandato, segundo pesquisas.

Em seus dez anos no poder, o político indiano de 73 anos levou o país de nona para quinta maior economia do mundo, e a expectativa é de que chegue ao terceiro lugar nos próximos anos, na esteira de um grande bônus demográfico — há centenas de milhões de pessoas em idade produtiva — e de reformas econômicas. Mas ainda há muita pobreza a ser superada e questionamentos sobre posturas autoritárias do premiê, que busca priorizar os hindus ante outros grupos étnicos, na visão de críticos.

O desempenho de Modi será avaliado nas urnas: as eleições gerais indianas, as maiores do mundo, são realizadas em abril e maio. Mais de 969 milhões de pessoas estão aptas a votar, em um processo em sete fases. Assim, mais uma vez os indianos poderão chancelar ou não as ações e os discursos de Modi. Ele segue linha parecida à de outros líderes de direita estrangeiros, como Donald Trump e Javier Milei, mas em proporções maiores. Enquanto Trump busca lembrar o auge da América nos anos 1950, Modi e seu partido, o BJP, destacam a Índia como uma civilização milenar, uma das maiores economias do mundo por séculos, antes de ser dominada pelo império britânico. O apelo a esse passado é tão forte que Modi cogita mudar o nome do país de Índia para Bharat, termo usado para nomear a região em textos antigos da tradição hindu.

Após a independência, em 1947, o país foi governado na maior parte do tempo pelo INC (Indian National Congress, ou “Partido do Congresso”), que liderou a luta pela independência e, no poder, buscou implantar ideias socialistas, como um planejamento central da economia e foco na distribuição de renda. A partir dos anos 1990, a Índia passou por um processo de reformas liberais, que aos poucos dinamizaram a economia, ainda sob o comando do INC. O partido, no entanto, foi alvo de várias denúncias de corrupção nos anos 2010, que favoreceram o avanço do BJP e sua vitória nas eleições em 2014. O BJP (Partido do Povo de Bharat, ou Índia), também busca se diferenciar da política tradicional em sua estrutura. “O BJP troca suas lideranças regionais a cada três anos, o que dá espaço para mais gente crescer e mantém as pessoas no partido. Se eu não gosto de um líder, não preciso sair. Basta esperar a próxima votação interna”, conta à EXAME Gautum Ladhar, ex-vice-presidente distrital do BJP no estado de Punjab, no norte da Índia, que atua na campanha deste ano.

Na política indiana, a regra era a de que famílias dominassem as legendas. O maior exemplo disso vem do INC: o primeiro premiê indiano, Jawaharlal Nehru, governou por 17 anos (1947-1964). Depois, sua filha, Indira Gandhi (sem parentesco com Mahatma Gandhi), ficou no comando por 15 anos e, depois de ser assassinada, foi sucedida pelo filho Rajiv Gandhi, morto por um ataque a bomba, em 1991. A mulher de Rajiv, Sonia Gandhi, se tornou líder do INC por mais de 20 anos. Seu filho Rahul Gandhi, de 53 anos, hoje é deputado e uma das principais lideranças da legenda. Para a eleição deste ano, o INC defende novas medidas de proteção social, como uma renda mínima para mulheres pobres e medidas para ampliar proteções a trabalhadores e produtores agrícolas, e se coloca como defensor da democracia. Em alguns estados, candidatos passaram a prometer que o governo pagará a tarifa de energia dos cidadãos. Uma pesquisa feita pela India TV-CNX, no começo de abril, mostrou que a coligação de Modi, NDA, deve levar 399 dos 543 assentos na Lok Sabha, a câmara baixa do Parlamento que define o premiê. A coligação INDIA, que inclui o INC, levaria outros 94. Hoje, a oposição ocupa 172 vagas.

O BJP busca se distanciar das propostas do INC, as quais culpa pelo atraso do país. No poder, Modi adotou uma série de reformas para liberalizar a economia e ampliar o uso de ferramentas digitais. Em 2016, o governo tirou de circulação as notas de 500 e 1.000 rúpias (cerca de 25 e 50 reais na época), para tentar reduzir a corrupção e a sonegação fiscal. Houve uma crise, pois menos de 20% da população tinha conta em banco e podia pagar com cartão. Nos anos seguintes, no entanto, a digitalização avançou muito, puxada por um sistema digital de identificação pessoal, pelo acesso a smartphones e a planos de dados baratos e pelo UPI, que lembra o Pix brasileiro. Outra grande aposta de Modi foi investir em infraestrutura, com a construção de estradas, ferrovias e aeroportos. “No estado de Punjab, a rede de estradas triplicou em dez anos e estão sendo feitas novas vias expressas. Assim, viagens que costumavam levar 10 horas agora levam 5 ou 6. As estradas estão sendo construídas em ritmo rápido, as compensações aos donos dos terrenos estão sendo pagas muito rapidamente, e sem escândalos de corrupção”, conta Ladhar, do BJP. Houve também uma reforma tributária ampla em 2017, similar à que o Brasil aprovou em 2023, que foi acompanhada de uma redução nos impostos corporativos de 28% para 22%.

Durante o mandato de Modi, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, em 2023, com 1,4 bilhão de pessoas, superando a China. Uma comparação entre os dois países com mais habitantes do mundo, e que ainda são vizinhos, é inevitável, e analistas apontam vantagens indianas. Ao passo que a população chinesa envelhece e cresce de modo mais lento, em parte por causa da antiga política de limitar os filhos por casal, a Índia tem um bônus demográfico. Há mais de 610 milhões de jovens com idade entre 18 e 35 anos, enquanto a China tem cerca de 420 milhões nessa mesma faixa, segundo dados da ONU. “Isso significa que eles estão chegando ao ápice da produtividade, renda e gastos, e terão décadas de produção e crescimento dinâmico à frente”, aponta Malcolm Dorson, estrategista-chefe de mercados emergentes na Global X, com base em Nova York.

Outro ponto é que a classe média da Índia é relativamente pequena: centenas de milhões de pessoas ainda não têm carro, internet rápida ou viajam de avião. Na prática, são novos mercados para desenvolver. “O consumo privado per capita superou 2.000 dólares, o que é um ponto de inflexão para economias emergentes, e isso deve seguir crescendo até 8% ao ano nos próximos cinco anos”, diz Dorson. Outra vantagem destacada pelo estrategista é que muitos jovens indianos que foram estudar no exterior estão voltando ao país para aproveitar as novas oportunidades.

Muçulmanos em Mumbai: Modi é criticado por priorizar hindus e reduzir ações para pessoas de outras religiões (Todd Brown/Getty Images)

Embora o grande número de jovens aptos ao trabalho seja uma vantagem, há também um risco. “O governo tem dado ênfase ao desenvolvimento de infraestrutura, mas isso não ajuda a resolver o desemprego, cuja taxa chegou a 5,4% em 2023 e estava em 4,9% em 2014, antes de Modi. Cerca de 16% dos jovens urbanos estão desempregados, por falta de qualificação e de empregos. Se o desemprego conti­nuar dessa forma, haverá revolta entre a juventude”, aponta Girish ­Kumar, editor do jornal Mathrubhumi Daily, de Malappuram, no estado de Querala, sul do país. Outro desafio econômico vem do setor agrícola. Modi tentou fazer reformas para retirar regulações, como a de preços mínimos definidos pelo governo, mas recuou, em 2021, após meses de protestos dos produtores, que bloquea­ram estradas. Outro ponto — e tão ou mais importante — é que a Índia ainda tem profundos problemas sociais a resolver. “As favelas indianas são muito piores que as brasileiras. Eles têm desafios de saneamento e de saúde muito mais complexos do que a China, que vem de uma estrutura melhor em saúde e educação”, diz Vinicius Vieira, professor de relações internacionais na Faap e que estuda o país asiático.

Um terceiro mandato de Modi também traz o perigo do aumento da discriminação e da violência contra grupos minoritários e da oposição, como cristãos e muçulmanos, afirmam analistas. Os seguidores do Islã são minoria na Índia, mas, em um país tão grande, é como se houvesse um “Brasil” muçulmano ali: são cerca de 200 milhões de fiéis. O BJP é crítico de ações afirmativas para esses grupos, como programas que beneficiam estudantes muçulmanos, e afirma que essas políticas de inclusão deixam a maioria de hindus em desvantagem. Modi defende, ainda, maior igualdade entre os hindus, independentemente das castas de origem, o que aumenta seu apoio entre os mais pobres. O risco, no entanto, é que isso acabe motivando atos de ódio contra muçulmanos, em um país marcado por massacres étnicos nas últimas décadas.

O tema mexe também com uma ferida antiga da Índia: a partição do país após a independência, que levou Paquistão e Bangladesh a se tornarem países autônomos e de maioria muçulmana, enquanto a Índia buscou se consolidar como uma república secular. “O maior desafio encarado pelo país é a discriminação em nome da religião. Esforços para implantar a agenda Hindutva [de prioridade aos hindus] pelo governo Modi estão causando grande preocupação sobre se o secularismo e os valores fundamentais garantidos pela Constituição Indiana serão protegidos”, diz Kumar, do Mathrubhumi ­Daily. Há também acusações de cerceamento à oposição, como operações policiais contra adversários políticos. “Durante o governo Modi, a Índia caiu em quase todos os rankings internacionais de monitoramento da democracia, de transparência e de acesso ao espaço cívico por organizações civis”, aponta Marianna Albuquerque, professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa na UFRJ e pesquisadora do Cebri.

O plano de Modi para a Índia se estende por décadas. O regime parlamentarista da Índia não limita reeleições. Em 2022, quando o país completou 75 anos de independência, o premiê e seus ministros passaram a falar que começou o Amrit Kaal, uma era de ouro, prevista pela astrologia tradicional indiana e que se refere aos 25 anos antes de a Índia completar 100 anos como país, em 2047. Essa era de bonança parece estar encaminhada, mas o tempo dirá quanto ela poderá ser sentida nas ruas, pelo povo que agora vai às urnas e paga sorvetes usando o celular.