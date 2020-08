Para Gustavo Cerbasi, escrever o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos foi um exercício criativo enorme. “Não encontrava bibliografias que servissem de referência”, diz. O best-seller deu origem ao filme Até Que a Sorte Nos Separe. Estrelado por Leandro Hassum e Danielle Winits, a comédia conta a história de um casal que vai à falência anos depois de ganhar na Mega-Sena. Depois do longa vieram duas sequências. A franquia, que é a primeira trilogia da história do cinema brasileiro, foi vista por mais de 10 milhões de espectadores. Os 16 livros de autoria de Cerbasi venderam 2,5 milhões de exemplares. Ou seja: de uma forma ou de outra, muita gente recebeu as primeiras lições de educação financeira desse escritor e palestrante, graduado em administração pública pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo e mestre em finanças pela Universidade de São Paulo.

