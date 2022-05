Na temperatura certa 

O agasalho mais indicado para cada estilo de vida

1 → Longline

Alongado, este modelo não dispensa o capuz, que quase ninguém usa. Vai bem com calças mais ajustadas (Under Armour)

2 → Tradicional

Deixa o visual mais comportado graças à gola careca e à ausência de zíper e de detalhes chamativos. (Balmain)

3 → Sóbria

Com zíper e nenhuma estampa, afasta-se do universo esportivo. Combina com qualquer situação casual. (Salvatore Ferragamo)

4 → Corta-vento

De náilon, é ideal para quem sente muito calor e quer investir no look esportivo. Dica: use com tênis com cores fortes. (Lacoste)

5 → Puffer

Queridinha dos faria limers, a jaqueta transita bem entre o mundo esportivo e o corporativo. (Brunello Cucinelli)

6 → Chamativa

Vestir uma peça do tipo equivale a uma declaração de que você é um esportista disciplinado. Se não for o caso, evite. (Under Armour)

Tamanho justo

Suas pernas merecem atenção especial em dias mais quentes

1. Short

Baixinhos devem dar preferência aos modelos mais curtos. Se a peça terminar abaixo dos joelhos, as pernas vão ficar encurtadas.

2. Bermuda

Também deveria terminar acima dos joelhos. Do contrário você parecerá desleixado. Vale para shorts e bermudas: quanto

mais ajustados, melhor.

3. Calça skater

Mais curtas, as de sarja são ótimas para os dias de calor e para pessoas altas, com pernas compridas. Não se esqueça de dobrar a barra.

Ajuste providencial

Dá para entender a vontade que todo mundo sente de logo usar aquela calça que acabou de ser comprada. Mas vale a pena driblar a ansiedade e ajustar a barra antes. É um serviço oferecido por qualquer loja de respeito e às vezes de graça (costureiras de bairro também dão conta do recado de olhos fechados). Essa dica também é voltada para quem pretende usar a calça com a barra dobrada, pois, dependendo de sua estatura, sobrará tecido demais.

Na direção adequada

Os tipos de calça que mais combinam com momentos de lazer

1. Skater

Combina tanto com situações descontraídas quanto as mais formais. Aposte em um comprimento mais curto da barra.

2. Utilitária

Trata-se da boa e velha cargo, mas levemente ajustada e com um bolso estiloso (pode ser um ou dois).

3. Jogging

Das mais confortáveis graças ao tecido molinho, combina mais com atividades esportivas. No trabalho, jamais.

4. Esportiva

Na academia, passa despercebida e é ótima aliada. Fora de ambientes do tipo, é um tiro do pé.

Suba a barra

Um detalhe que ajuda a valorizar o seu calçado e o look todo

1. Simples

Resume-se a uma única virada na barra. Para a turma que não ousa muito.

2. Pequena

Também com uma virada, porém bem fina, similar à largura da barra original.

3. Dupla

Duas dobras na calça dão a impressão de que você se arrumou, mas sem se esforçar.

4. Tripla

Dica para quem quer mostrar as canelas ou aquela meia estilosa e colorida.

5. Grande

Uma virada alta é para quem não tem medo de ousar. Mostra confiança no próprio estilo.