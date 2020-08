Luxo com propósito

As marcas de luxo já perceberam: apenas incentivar o consumo tem soado tão vazio quanto uma caneta-tinteiro sem carga. A tendência ganhou força neste período de isolamento social. Diversas pesquisas mostram um apetite menor por compras, além de escolhas mais conscientes, após o período da quarentena imposta pelo novo coronavírus.

A Montblanc, marca do grupo Richemont especializada em instrumentos de escrita, relógios e artefatos de couro, está lançando no final de agosto uma campanha global condizente com os tempos de pandemia. Com o mote What Moves You, Makes You, a Montblanc quer redefinir o significado do sucesso. A ideia é mostrar que todos podem deixar uma marca no mundo. “A maneira como as pessoas trabalham mudou, as prioridades e os valores mudaram. Portanto, achamos que era hora de redefinir os códigos de conquista”, afirma Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc. “Queremos engajar uma nova geração global de líderes e profissionais, inspirando-os a alcançar todo o seu potencial, vivendo liderados pela paixão“, diz Vincent Montalescot, Montblanc EVP marketing.

–

A campanha conta em filmes de 1 minuto as trajetórias de três mark makers, profissionais movidos por propósitos. O diretor americano Spike Lee resgata as memórias de sua infância no Brooklyn para contar histórias e desenvolver roteiros. O ator galês Taron Egerton aparece em uma jornada por Nova York, em que seus pensamentos passam em outdoors pela cidade. O cantor e ator chinês Chen Kun se realiza com a mentoria de jovens aspirantes na escola de teatro que fundou. São histórias diversas, com um denominador comum: a realização profissional movida por propósito.