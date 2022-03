Lições para tempos duros

Nossa tradicional edição Onde Investir costuma sair nas primeiras semanas de cada ano. Desta vez, porém, uma renovada onda de covid-19 em janeiro e a perspectiva de uma invasão da Ucrânia pela Rússia (que, como todos sabem, acabou se confirmando) fizeram com que adiássemos a edição de investimentos para março. Nas últimas semanas, o time da EXAME Invest se debruçou sobre uma miríade de análises e desdobramentos da guerra e também tratou de interpretar pandemia, inflação, alta de juros, novo choque do petróleo e a incerteza eleitoral. É uma confluência de assuntos que faz desta edição um guia amplo e profundo para nortear seus investimentos ao longo de 2022. A guerra na Ucrânia é um daqueles eventos terríveis que tendem a mudar o eixo da geopolítica global e que afetam países, empresas, empregos e futuros. E que reforçam o papel da EXAME como um intérprete dos tempos atuais para você tomar as melhores decisões.

Para destacar e reconhecer os gestores que triunfam mesmo nos momentos incertos, relançamos nesta edição nosso tradicional guia dos melhores fundos de investimento. Rebatizado como Melhores do Mercado, o ranking traz 18 vencedores em seis categorias, com suas estratégias e lições. Além de ilustrar as páginas desta edição, esses gestores passam a ser premiados num evento anual, marcando o casamento entre conteúdo jornalístico e eventos, uma combinação vencedora da EXAME.

Outra mostra desta dobradinha aparece em nossa cobertura do mês da mulher. Esta edição traz uma seção sobre mulheres empreendedoras, coroando um mês de março especial na EXAME, com o evento online Agora É Que São Elas, visto por mais de 200.000 pessoas. As histórias das pequenas e médias empresárias mostram lições de agilidade, ambição e inovação essenciais para que mais mulheres se destaquem nos negócios, mas que são úteis também para qualquer companhia. Tanto no dia a dia das empreendedoras quanto na lupa dos grandes gestores residem lições atemporais. “O momento exige escolher empresas mais resilientes, que passado o pior cenário tenham capacidade de gerar resultados”, diz Leonardo ­Linhares, diretor executivo da SPX Capital, a gestora do ano. Resiliência: eis uma qualidade essencial neste 2022.