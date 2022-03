Onde Investir 2022: conheça a visão dos melhores gestores do mercado

O ataque da Rússia contra a Ucrânia no dia 24 de fevereiro pegou muitos investidores desprevenidos. A reação dos países do Ocidente, liderados pelos Estados Unidos, foi imediata e consistiu na maior ação de retaliação não militar sobre um país de que se tem notícia. Os efeitos nos mercados foram agudos: aversão ao risco e disparada dos preços de commodities, entre as quais o petróleo sofreu o maior impacto. O primeiro confronto que pode levar a uma escalada nuclear em décadas dá a dimensão do desafio e da complexidade das tomadas de decisão de investimento nos tempos atuais. Em dois anos, investidores tiveram de lidar com os efeitos desconhecidos da pandemia mais severa em um século, de uma onda inflacionária persistente e acentuada e, agora, de uma guerra sem precedentes. A onda vendedora nas bolsas afetou empresas com fundamentos sólidos, que foram penalizadas juntamente com outras mais fragilizadas. O aumento dos juros para a casa de dois dígitos devolveu a atratividade da renda fixa, uma categoria quase ignorada por uma geração de novos investidores que ingressaram no mercado nos tempos de bonança da renda variável.

Em momentos como o atual, é fundamental contar com o auxílio de profissionais que dedicam uma vida a estudar os fundamentos dos ativos e a se capacitar para antecipar os movimentos de preços. A edição especial Onde Investir tem como destaque a premiação Melhores do Mercado 2022, a nova edição do mais tradicional ranking de fundos de investimento do país, com duas décadas de história e credibilidade. O time da EXAME, com o auxílio de especialistas em investimentos, montou uma metodologia para premiar os gestores à frente dos fundos que melhor souberam conciliar performance, consistência e gerenciamento de riscos nos últimos dois anos e, em particular, em 2021. Os resultados estão nas páginas a seguir.