Elegância a tiracolo

Se há um produto que simboliza o luxo atemporal da Montblanc é a caneta Meisterstück, que serviu de inspiração para a nova coleção de artigos de couro da grife alemã. Batizada com o mesmo nome do instrumento de escrita, a coleção sobressai-se pelas formas arrojadas e pelo couro brilhante — os puxadores dos zíperes, em formato de pena, e o emblema da marca, bem maior que o de costume, são outros diferenciais evidentes. A peça-chave da coleção é a Neo, uma pasta tradicional com um marcante fecho de metal. Já as bolsas Tote e Duffle foram pensadas para viagens curtas. E a Montblanc também lançou uma linha de couro mais macio, a Meisterstück Selection Soft, cujo destaque é a 24/7, mistura de bolsa, mochila e pasta portfólio. Ideal para quem aderiu ao modelo híbrido de trabalho. Conheça os principais itens das duas novas coleções:

• Bolsa 24/7

• Bolsa Duffle

• Bolsa mensageiro

• Bolsa Montblanc

• Bolsa Pouch

• Bolsa Sling

• Bolsa Tote

• Pasta Neo

• Carteira, porta-cartão e bolsa para chave