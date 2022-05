Alinhamento básico

Não há quem não associe a Intimissimi a lingeries sofisticadas e a outros itens essenciais do guarda-roupa feminino. Mas a grife italiana também aposta nos homens, como estas páginas não deixam mentir. O destaque da coleção masculina é a camiseta básica e lisa, confeccionada com o chamado algodão Supima. Ele é caracterizado por uma fibra extralonga que aumenta a resistência do tecido e o deixa bem macio. A peça, disponível em cores neutras, se adequa tanto ao home office como ao dia a dia dos escritórios — muita gente, por sinal, usa camiseta com blazer, e não é de hoje. Já as cuecas da Intimissimi são confeccionadas tanto com o algodão Supima como com microfibra, opção mais indicada para a prática de esportes. Conheça os destaques da coleção masculina da marca italiana.