Vai para o show da Lady Gaga de metrô? Veja horários, endereço e melhor estação para chegar e sair

MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para atender os passageiros que vão ao show da Lady Gaga, no sábado, 3, na Praia de Copacabana (Rio de Janeiro). terá esquema especial de funcionamento para atender os passageiros que vão ao show da, no sábado, 3, na Praia de Copacabana (Rio de Janeiro).

As estações do metrô em Copacabana vão funcionar 24 horas, a partir das 5h de sábado até 23h de domingo. Já as demais estações do sistema metroviário carioca funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show até as 7h de domingo.

Quanto custa a passagem de metrô no Rio?

A tarifa é de R$ 7,90 para a ida e R$ 7,90 para a volta. O MetrôRio recomenda que os passageiros comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem, ainda, inserir créditos no cartão Giro pelo site ou aplicativo do GIRO, além de usar o pagamento por aproximação, com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, direto na catraca na hora do embarque, ou com o Riocard.

Onde desembarcar para ir no show da Lady Gaga?

Para a ida ao show, no sábado, a orientação da concessionária é que os clientes desembarquem preferencialmente na estação Siqueira Campos/Copacabana.

A estação Cardeal Arcoverde/Copacabana funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h; e após as 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação (NFC).

No retorno do evento, a recomendação é que os clientes utilizem a estação Siqueira Campos/Copacabana para embarque. A estação conta com dois acessos, maior capacidade de embarque e bilheteria, bem como equipamentos de controle de fluxo, comunicação exclusiva e equipe reforçada para o grande evento.

As estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Cantagalo/Copacabana também estarão abertas 24h.

Tanto a Siqueira Campos/Copacabana quanto as estações Cardeal Arcoverde/Copacabana e Cantagalo/Copacabana terão reforço no efetivo de segurança e de operadores de estação, além de estruturas de controle de fluxo de passageiros para direcionar o público, auxiliando no embarque e desembarque.

Devido à proximidade com o palco, as estações poderão ter muita procura, o que pode ocasionar maior tempo para embarque e, por medida de segurança operacional, será realizado controle de fluxo.

No domingo, a partir das 7h, a linha 2 vai funcionar entre Pavuna e Botafogo, e a integração entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

Como voltar de metrô do show da Lady Gaga?

No sábado e na madrugada de domingo, durante a volta do show, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.

O que não pode levar?