The Crown, DNA do Crime e V para Vingança: veja o que entra na Netflix essa semana

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês promete fortes emoções com produções internacionais e brasileiras, além de filmes que devem agitar a edição do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques desta semana estão a parte 1 da 6ª temporada de "The Crown", e a série "DNA do Crime". Outra produção que também entra na plataforma é o clássico "V de Vingança"

Sob a máscara de V, um revolucionário carismático desafia um governo totalitário com resistência e liberdade.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 3ª semana de novembro de 2023

Filmes que entram esta semana na Netflix

Monster Hunter |15/11/2023

O Melhor. Natal. de Todos! |16/11/2023

Rustin |17/11/2023

Believer 2 |17/11/2023

V para Vingança |18/11/2023

Documentários que entram essa semana na Netflix

Nenhuma documentário entra no catálogo da plataforma de streaming esta semana

Séries que entram essa semana na Netflix

DNA DO CRIME |14/11/2023