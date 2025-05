Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 6

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Que Esperar Quando Você Está Esperando" ("What To Expect When You’re Expecting", no título original), lançado em 2012, nesta terça-feira, 6.

O elenco conta com estrelas como Rodrigo Santoro, Cameron Diaz, Anna Kendrick e Jennifer Lopez, entre outros. A direção é de Kirk Jones. O filme teve orçamento de US$ 40 milhões e faturou US$ 84,3 milhões em bilheteria.

Assista ao trailer de 'O Que Esperar Quando Você Está Esperando'

Qual é a sinopse de 'O Que Esperar Quando Você Está Esperando'?

Segue a vida de cinco casais interconectados enquanto experimentam as emoções e surpresas de ter um bebê e percebem que não importa o que você planeja, a vida nem sempre cumpre o que é esperado.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.